Aminata Diallo reste en garde à vue, un Lyonnais visé par l'enquête

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Interpellée à l'aube par la, brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Versailles, Aminata Diallo reste en garde à vue 24 heures de plus.

C’est un véritable séisme qui parcourt le football féminin français depuis quelques heures et l’annonce de l’interpellation et du placement en garde à vue d’Aminata Diallo, milieu de terrain du PSG et de l’équipe de France. L'internationale tricolore pourrait être mêlée à l’agression la semaine passée de Kheira Hamraoui, qui évolue également au même poste au Paris SG et chez les Bleus. Cette dernière, avait été attaquée et frappée aux jambes par deux hommes masqués qui l’avaient sortie d’une voiture conduite par Aminata Diallo, alors que les footballeuses revenaient d’un repas commun organisé par le club de la capitale. Les enquêteurs soupçonnent que Diallo soit impliquée dans cette attaque dans le seul but de nuire à une concurrente au sein de l'effectif parisien et français. En garde à vue depuis mercredi matin, Aminata Diallo s’est vu signifier une prolongation de 24 heures de cette mesure a indiqué la procureure de Versailles.

Un homme en garde à vue, l'intermédiaire de l'agression de Kheira Hamraoui ?

Dans le même temps, un homme a également été placé en garde à vue dans le cadre de cette affaire, à priori il s’agirait d’une personne déjà emprisonnée à Lyon et qui aurait éventuellement un rôle de commanditaire dans cette affaire explique Le Parisien. Le média francilien affirme que l’homme en question « apparaît dans l’entourage d’Aminata Diallo », mais n’est pas de sa famille. C'est depuis sa cellule qu'il aurait passé des appels à d'autres joueuses du PSG, dont il avait les numéros. La procureure, citée par l’Agence France Presse, a précisé qu’Aminata Diallo n’a pas souhaité la présence d’un avocat et a répondu aux questions précises des policiers en charge de ce dossier. Interrogé sur cette affaire, Noël le Graët a confié sa stupéfaction : « ce qui est suspecté est invraisemblable. Je connais les deux joueuses. Je suis atterré si ce qui est évoqué est vrai. Cela paraît inimaginable. Je reste très étonné et dans l'attente des résultats de l'enquête. »