Amazon pousse Pogba au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

D’après les révélations de Nicolas Anelka cette semaine, Paul Pogba ne serait pas contre une signature au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Une idée approuvée par le journaliste Karim Bennani, qui verrait bien le milieu de Manchester United remplacer Kylian Mbappé dans le projet francilien.

La piste Paul Pogba au Paris Saint-Germain a encore pris de l’ampleur cette semaine, après les révélations de Nicolas Anelka. A en croire l’ancien attaquant, le milieu en fin de contrat à Manchester United n’est pas insensible à l’intérêt du club de la capitale. « J'ai discuté de ça il y a six mois avec lui et il ne serait pas contre de venir au PSG », confiait le consultant de RMC, lui-même emballé par cette éventuelle signature, tout comme Karim Bennani.

🗣💬 Nicolas Anelka : "Manchester United n'est pas le meilleur club pour Paul Pogba afin qu'il s'éclate et montre tout son talent. Le PSG, ce serait super pour lui. J'ai discuté avec lui il y a six mois et il ne serait pas contre venir." #RMCLive pic.twitter.com/VAib8OCi5E — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 24, 2022

En effet, l’animateur de Prime Video verrait bien Paul Pogba au Paris Saint-Germain, et plus particulièrement en tête d’affiche du projet francilien en cas de départ de Kylian Mbappé. « Ça fait quelques saisons que l’on se dit que Paul Pogba et le PSG, sur le papier c’est excitant, a imaginé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Après, j’aimerais un Pogba moins blessé. Ces dernières années, le PSG a recruté des joueurs qui ne jouent pas beaucoup. On a besoin d’avoir un joueur opérationnel tout de suite au PSG. »

« Je ne doute pas de la bonne hygiène de vie de Pogba, a rassuré le journaliste. (…) C’est un joueur qui fonctionne à l’affect. Je pense qu’il peut s’imposer comme l’un des patrons du PSG et aussi comme une figure de proue du projet parisien en étant le Français, le Parisien au PSG si Kylian Mbappé s’en va. » De plus, un milieu de terrain composé de Paul Pogba et de Marco Verratti a de quoi faire saliver. A supposer que les deux joueurs ne passent pas trop de temps à l’infirmerie bien sûr.