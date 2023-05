Alphonso Davies, l’énorme tentation du PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sacré meilleur espoir de la saison, Nuno Mendes pourrait voir débarquer un concurrent de poids au PSG, qui surveille Ferland Mendy mais aussi Alphonso Davies au poste de latéral gauche dans l’optique du mercato estival.

Le mercato sera agité au Paris Saint-Germain, dont le coordinateur sportif Luis Campos vise plusieurs recrues de taille à des postes clés. Un défenseur central est attendu en plus de Milan Skriniar, mais également un milieu de terrain, un avant-centre et un ailier droit. Autant dire que les mouvements seront nombreux dans la capitale cet été. D’autant que l’état-major du PSG ne s’interdit pas une ou deux folies à des postes non-prioritaires. C’est notamment le cas à gauche de la défense.

Dans ce secteur de jeu, Nuno Mendes a pleinement convaincu. La preuve, le Portugais a été sacré meilleur espoir de la saison en Ligue 1. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, il a toujours répondu aux attentes. Il pourrait néanmoins voir débarquer un concurrent de taille à son poste puisque selon les informations de Sport Italia, le PSG a un œil sur la situation d’Alphonso Davies. L’international canadien du Bayern Munich a vécu une saison délicate en Bavière avec seulement 26 matchs de Bundesliga au compteur.

Le PSG prêt à tenter le gros coup Alphonso Davies ?

Plombé par plusieurs blessures musculaires et chahuté par la concurrence de Joao Cancelo à partir du mois de janvier, la flèche du Bayern Munich pourrait faire ses valises cet été. Le PSG est sur le coup, au même titre que le Real Madrid, pour qui le recrutement d’un arrière gauche est une priorité absolue afin de repasser Eduardo Camavinga au milieu. Dans l’entourage d’Alphonso Davies, on confirme un coup de moins bien cette saison et on avoue qu’une réflexion est en cours pour la suite de la carrière du n°19 du Bayern Munich. « Au Bayern, il y a un moment difficile. Nous devons faire face. Je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait, il y a une incertitude quant à la direction que va prendre le club » a avoué l’agent de Davies dans les colonnes de Bild. Il y a donc bien un coup à tenter pour faire venir Alphonso Davies cet été. Les grands clubs européens, y compris le PSG, sont prévenus.