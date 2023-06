Allo Neymar, l'Arabie Saoudite lance l'assaut ‍!

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Désormais orphelin de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Neymar va-t-il lui aussi quitter la Ligue 1 pour prendre la direction d’un club exotique ? L’Arabie Saoudite en rêve.

Absent des terrains depuis plusieurs mois à cause d’une blessure à une cheville, Neymar va-t-il reporter le maillot du club de la capitale française ou va-t-il lui aussi partir par la petite porte comme Lionel Messi ? Rien n’est sûr, même si le PSG n’est pas contre l’idée de laisser partir son Brésilien si un club a les moyens de le sortir du Parc des Princes. Sous contrat jusqu’en 2025, l'international brésilien pourrait donc vivre un été agité. Arrivé au PSG en 2017 en même temps que Kylian Mbappé, Neymar n’a jamais répondu aux grandes attentes placées en lui par les dirigeants qataris. C’est donc pour cette raison qu’il pourrait faire ses valises durant le prochain mercato. Mais pour aller où ? La Premier League est souvent citée sans contact concret, et le FC Barcelone vient de répondre par la négative par le biais de son entraineur Xavi. Peut-être alors vers le nouvel eldorado : l’Arabie Saoudite.

L’Arabie Saoudite veut Neymar

Pisté en Premier League, Neymar se rapproche d'un départ du PSG. Si un retour au FC Barcelone était espéré, la piste Arabie saoudite prend davantage d'ampleur ces dernières heures 👀 Plus d'infos ⬇️ #MercatoPSG

✍️ @SteevenOcchi & @GraemeBaileyhttps://t.co/xO3tPpN0xw — 90min 🇫🇷 (@90minFR) June 8, 2023

En effet, selon les informations de 90Min, le Brésilien figure dans le viseur du pays du Golfe. « Une délégation représentant la Saudi Pro League aurait entamé des discussions avec le numéro 10 francilien pour le convaincre de rejoindre l'Arabie Saoudite. Elle souhaiterait en faire l'une des nouvelles grandes stars de son championnat ! », peut-on lire sur le site spécialisé dans le mercato. Recalé par le FC Barcelone, Neymar pourrait devenir la nouvelle star de la Saudi Pro League aux côtés de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, qui ont tous les deux cédés aux sirènes financières des Saoudiens. Aucun doute possible, l'offre financière serait largement à même de le satisfaire au niveau de son salaire.

Manchester United et Chelsea intéressés par Neymar ?

Si tout cela a besoin d'une confirmation, l'idée de quitter le PSG pour enfin mettre derrière lui ses pépins physiques et les critiques, pourrait faire son chemin. Toutefois, il n'aura pas forcément toute la latitude pour faire la fête du côté de l'Arabie Saoudite s'il venait à faire le grand saut. Néanmoins, nul doute que Paris sera à l'écoute en cas d'offre, d'où qu'elle vienne. Pour Neymar, ce ne sera pas évident. La Premier League l’attire notamment. Manchester United et Chelsea ont par exemple coché le nom de Neymar, qui pourrait être libéré par Paris en échange d’un chèque de 75 millions d’euros. Une affaire à saisir ? L'ancien prodige de Santos ne fait plus autant rêver, mais cela reste un grand nom du football mondial.