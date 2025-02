Allo, c'est le PSG ‍! Ultime rendez-vous pour un défenseur ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A moins de 24 heures de la fin du mercato d'hiver, le Paris Saint-Germain va tenter un dernier coup afin d'apporter à Luis Enrique un choix supplémentaire.

Avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a frappé un gros durant cette période des transferts, d'autant plus que dans le même temps, l'entraîneur parisien a obtenu satisfaction en voyant plusieurs joueurs sur lesquels il ne comptait plus prendre la porte. A l'entame des ultimes heures du mercato, qui s'achève ce lundi 3 février à 23 heures, le suspense n'est cependant pas totalement terminé, puisque le Paris Saint-Germain est toujours en quête d'un défenseur. Qualifié pour la suite de la Ligue des champions, le club de la capitale a vu partir Milan Skriniar, et pour compenser ce départ, Luis Campos veut tenter un dernier coup pour éventuellement trouver un joueur qui conviendrait à Luis Enrique dans ce secteur de jeu. Un rendez-vous est même déjà pris dans ce sens.

Dernier rendez-vous pour le PSG avant la fin du mercato

« Paris va tenter en fin de mâtinée de recruter un défenseur, le PSG a un rendez-vous téléphonique avec un autre club, après s'être vu en milieu de semaine dernière. En cas d'échec, il n'y aura sûrement pas d'autres recrues », révèle @PSGInside_Actu, qui ne donne aucun nom concernant ce dernier joueur susceptible de venir renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Quoi qu'il en soit, les dirigeants des champions de France ont décidé de ne faire aucune folie pour forcer la signature d'un défenseur, et si aucun accord n'est trouvé lors de cette dernière négociation, alors Luis Enrique finira avec son effectif actuel. Le technicien espagnol n'est pas du tout fan du panic-buy, et il a réussi à convaincre Nasser Al-Khelaifi que le PSG ne devait plus céder à ces coups de folie dont le président qatari était régulièrement adepte ces dernières années.

Pour les supporters du Paris Saint-Germain, ce dernier jour devrait donc être calme, même si Paris doit finaliser les départs de Marco Asensio à Aston Villa et de Cher Ndour au Besiktas. L'époque où David Beckham rejoignait le PSG dans une ultime dinguerie en 2013 est révolue, il faudra s'y faire.