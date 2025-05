Allez le PSG, Basile Boli choque Marseille

Dans : PSG.

Samedi soir prochain du côté de Munich, le PSG sera aux prises avec l'Inter en finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale sera notamment soutenu par des anciens joueurs de l'OM.

Le football français pourrait gagner sa deuxième Ligue des champions samedi soir prochain. Le PSG peut en effet faire tomber l'Inter et réaliser son rêve depuis l'arrivée de QSI en 2011. Cette grande finale contre les Lombards est déjà sur toutes les lèvres parmi les fans et observateurs du Paris Saint-Germain. Mais beaucoup de fans de football tout court seront derrière le PSG en espèrant voir les champions de France rafler la C1. A Marseille, la situation est bien différente puisque beaucoup d'amoureux de l'OM supporteront l'Inter. Mais pas tous, comme Basile Boli, qui sera lui du côté du Paris Saint-Germain.

Basile Boli sera Parisien et l'assume

Ces dernières heures lors de quelques mots échangés avec France Télévisions, la légende phocéenne a en effet indiqué sans sourciller : « Ce match, je vais le regarder comme tout le monde. C'est vrai que mon coeur reste bleu et blanc mais... Je suis derrière le Paris-Saint Germain parce que représenter la France c'est quelque chose d'important pour moi ». De quoi bien évidemment faire rager certains dans la cité phocéenne, qui ne comprennent pas vraiment l'attitude de Basile Boli, lui qui avait donné la Ligue des champions à l'OM en 1993 grâce à son but en finale face à l'AC Milan. Sur X notamment, on pouvait voir comme commentaires : « C’est grave quand même » ; « Selon moi, on ne peut pas demander à la secrétaire, au comptable ou au jardinier d'être exemplaires et laisser passer l'attitude de Basile Boli. Les supporters sont choqués par ses mots » ; « Basile Boli et Zizou sont pour le PSG, j’suis éteint » ou encore « Basile Boli sale traitre ». Voilà qui est clair car même le Marseillais Zinedine Zidane a fait savoir qu'il était séduit par cette équipe du PSG à la sauce Luis Enrique.