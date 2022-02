Al-Khelaïfi valide deux départs colossaux au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été promet d’être mouvementé au PSG, où des joueurs du calibre de Mauro Icardi ou encore d’Angel Di Maria pourraient faire leurs valises.

En fin de contrat au mois de juin, Kylian Mbappé n’est pas la seule star du Paris Saint-Germain susceptible de vider son casier à la fin de la saison. Et pour cause, à en croire les informations obtenues par Don Balon, deux autres joueurs offensifs pourraient imiter l’international tricolore au mercato estival. Cela risque d’en surprendre quelques-uns, d’autres moins, puisque les deux joueurs concernés sont Angel Di Maria et Mauro Icardi. A en croire le média espagnol, Nasser Al-Khelaïfi a déjà accepté l’idée de perdre les deux internationaux argentins afin de réduire la masse salariale du PSG et de les remplacer avec des joueurs plus jeunes. L’idée du président parisien est de redynamiser l’effectif parisien aux côtés des stars Neymar et Messi qui, sauf tremblement de terre, devraient eux rester.

Départs actés pour Di Maria et Icardi ?

A l’instar de Kylian Mbappé, Angel Di Maria arrive en fin de contrat avec le PSG et pour l’instant, l’ex-milieu offensif du Real Madrid et de Manchester United n’a pas prolongé. Il y a quelques semaines, la signature d’un nouveau bail était évoqué pour le gaucher aux 90 buts au Paris Saint-Germain. Mais à en croire le média espagnol, la tendance est maintenant à un départ. Même chose -et cela est moins surprenant- pour Mauro Icardi, en cruel manque de temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino, qui lui préfère assez logiquement Mbappé, Neymar, Messi ou encore Di Maria dans le secteur offensif cette saison. Auteur de seulement cinq buts, Mauro Icardi affiche des statistiques faméliques qui ont logiquement fait de lui au fil des semaines un indésirable à Paris, notamment en raison de ses émoluments colossaux. Toujours bien coté en Italie, l’ex-capitaine de l’Inter Milan ne restera pas au PSG cet été, cela est quasiment une certitude. Di Maria et Icardi, deux départs qui, s’ils se confirment, devront être compensés astucieusement par l’état-major du PSG.