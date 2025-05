Akliouche au PSG, grosse douche froide

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Depuis plusieurs semaines, Maghnes Akliouche affiche en interne sa ferme intention de signer au Paris Saint-Germain. Sauf que plusieurs paramètres ralentissent considérablement la conclusion du feuilleton.

Maghnes Akliouche parviendra-t-il à devenir un joueur du Paris Saint-Germain cet été ? C'est la question que beaucoup d'observateurs se posent. Depuis de nombreuses semaines, voire mois, le meneur de jeu de l'AS Monaco est associé au club de la capitale. Originaire de Seine-Saint-Denis, ambitieux, jeune et doté d'un très fort potentiel, le vice-champion olympique 2024 coche tous les critères de la politique de recrutement parisienne. S'il a récemment affirmé en conférence de presse qu'il se voyait rester sur le Rocher la saison prochaine, en interne, il ne tient pas du tout le même discours. Selon L'Equipe, il répète depuis plusieurs semaines au sein de son vestiaire qu'il aimerait porter la tunique rouge et bleue à partir de cet été. Mais plusieurs facteurs freinent les possibilités.

Akliouche et le PSG, une histoire loin d'être écrite

Auteur d'une belle saison avec 7 buts et 12 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues, Maghnes Akliouche attise logiquement des convoitises de grands clubs européens. Le PSG avait tenté de le recruter en janvier dernier, explique le quotidien sportif français, mais s'était heurté aux exigences des dirigeants monégasques. Et quelques mois plus tard, force est de constater que la tendance est toujours la même. S'il rêve de pouvoir jouer pour le club de la capitale, l'ancien joueur de l'US Torcy doit prendre son mal en patience car sa direction est gourmande. Il y a quelques semaines, elle demandait au moins 80 ME. Aujourd'hui, son prix tournerait plutôt autour des 60 ME. Mais la direction parisienne refuse de se positionner sur ce montant.

Comme l'explique le journal sportif, Luis Campos répète aux différents interlocuteurs du dossier que le PSG ne recrutera pas pour recruter lors du prochain mercato estival. Contrairement à avant, la logique parisienne est d'attendre que les véritables besoins se manifestent avant de foncer tête baissée. Pour l'heure, Paris ne peut proposer que 50 ME à l'AS Monaco pour Maghnes Akliouche. Avec la concurrence qui ne se presse pas non plus, il y a désormais des chances pour qu'il reste sur le Rocher cet été.