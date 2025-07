Akliouche au PSG, Monaco déchire une offre en or

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Maghnes Akliouche, le PSG a proposé près de 50 millions d’euros à Monaco. Une offre rejetée par le club de la Principauté, qui se montre très gourmand avec son international espoirs français.

Après avoir recruté Bradley Barcola ou encore Désiré Doué ces dernières années, le Paris Saint-Germain se verrait bien recruter un nouveau crack de la Ligue 1 lors du prochain mercato estival. Ce ne sera pas Rayan Cherki, lequel a rejoint Manchester City au mois de juin. Le PSG n’a de toute façon jamais fait du Lyonnais une priorité. Au contraire, Luis Campos et Luis Enrique sont très attentifs à l’évolution du dossier Maghnes Akliouche. Auteur de 7 buts et 12 passes décisives la saison dernière avec l’AS Monaco, le milieu offensif de 22 ans dispose d’un bon de sortie, ce dont le champion de France en titre a tenté de profiter selon PSG Inside Actu.

Mais pour le compte insider sur X, aucun accord ne devrait être trouvé à court terme entre Paris et Monaco. « Le PSG a formulé une offre importante pour le milieu offensif monégasque, mais l’AS Monaco refuse de baisser ses exigences. Le club de la Principauté demande plus de 50 millions d’euros, un montant que Paris ne compte pas dépasser. À ce stade, le transfert semble compromis » dévoile le compte spécialisé. Peu de chances donc de voir un accord être trouvé entre le PSG et l’ASM pour Maghnes Akliouche, même si Luis Campos continuera de suivre l’évolution de ce dossier tout au long de l’été avant, peut-être, de tenter sa chance une nouvelle fois.

Monaco veut plus de 50 ME pour Akliouche

Le compte insider nous apprend par ailleurs que le Paris Saint-Germain est aussi attentif au cas d’Andrey Santos, de retour à Chelsea après son prêt très concluant à Strasbourg. Le profil du joueur plaît à Luis Enrique, mais les Blues n’ont pas encore décidé de manière définitive ce qu’ils allaient faire du Brésilien. « Le PSG reste à l’affût, prêt à dégainer » pour l’ancien joueur du Racing, en attendant la décision de Chelsea. Dans ces deux dossiers, qui ne sont pas prioritaires pour les dirigeants parisiens, des avancées seront donc possibles dans les semaines à venir mais à aucun moment, le Paris SG acceptera de surpayer Andrey Santos ou Maghnes Akliouche.