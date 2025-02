Akliouche au PSG, le Qatar va frapper fort

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir misé sur Bradley Barcola et sur Désiré Doué ces deux dernières années, le PSG surveille un autre grand talent de la Ligue 1 en la personne de Maghnes Akliouche, le joyau de l’AS Monaco.

Depuis plus de deux ans, le Paris Saint-Germain n’hésite pas à lâcher beaucoup d’argent pour recruter les joueurs les plus prometteurs du championnat de France et cela même s’ils n’ont pas encore totalement explosé. Preuve en est, le PSG a lâché 50 millions d’euros pour recruter Désiré Doué l’été dernier et 45 millions d’euros afin de s’offrir Bradley Barcola à l’été 2023. Deux investissements que le club parisien ne regrette pas au vu des performances des deux attaquants français ces derniers mois. Une stratégie payante que Luis Enrique et Luis Campos ont bien l’intention de poursuivre dans l’optique du prochain mercato.

Le nom de Rayan Cherki a parfois été associé au PSG mais l’été prochain, c’est plutôt sur Maghnes Akliouche de l’AS Monaco que le champion de France en titre pourrait foncer comme le rapporte le compte Espoirs du Football sur X. « Akliouche est assurément, avec Cherki, le plus gros jeune talent français de L1 hors PSG. Le club parisien, qui avait l'habitude de laisser filer les talents hors de France, va sans doute se positionner sur lui, comme Barcola en 2023 et Doué en 2024 » indique le compte spécialisé, convaincu que le PSG va foncer sur l’international espoirs français, auteur de 5 buts et de 6 passes décisives toutes compétitions confondues avec l’AS Monaco depuis le début de la saison.

Monaco sera gourmand pour Akliouche

Reste que pour se séparer d’un tel joueur, le club de la Principauté exigera une très grosse somme. A n’en pas douter, les dirigeants monégasques se calqueront sur les prix de vente de Doué et de Barcola en réclamant au minimum 50 millions d’euros pour Akliouche, dont le nom a déjà été évoqué dans des clubs tels que le Barça, Arsenal ou Manchester City ces derniers mois. La concurrence risque par conséquent d’être colossale pour le PSG dans ce dossier mais cela n'effraie pas Luis Campos, qui raffole de ce genre de dossier et qui fera son maximum pour attirer un jeune talent du niveau de Maghnes Akliouche dans la capitale française l'été prochain.