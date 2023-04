Aimer Paris autant que Madrid, c'est possible pour Sergio Ramos

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé avec le PSG. Le défenseur espagnol a alimenté les rumeurs autour de son retour au Real Madrid.

Alors qu'il ne reste que 6 matchs avant la fin du championnat, le PSG est en passe de remporter un onzième titre de champion de France. Un sprint final pour sauver la saison de Paris et permettre à certains joueurs de se montrer en vue de la saison prochaine. D'autres joueurs seront eux, presque assurés de quitter le club de la capitale. C'est notamment le cas de Lionel Messi, en fin de contrat dans quelques semaines et qui n'a toujours pas prolongé. Tout comme Sergio Ramos qui a eu du mal à s'acclimater au PSG. Arrivé la saison dernière, l'Espagnol a été victime de plusieurs blessures. S'il s'est imposé comme un titulaire grâce aux blessures de Presnel Kimpembe, l'ancien joueur du Real Madrid a lâché une petite bombe sur son avenir et la ville dont il est amoureux.

Sergio Ramos l'avoue, il est toujours amoureux de Madrid

« Paris est une ville qui a tout et ses habitants m'ont fait me sentir chez moi depuis mon arrivée. D'un autre côté, évidemment, Madrid est Madrid et je l'aime pour son ambiance, ses musées, ses restaurants. Mais surtout pour les gens, la famille et les amis de toutes ces années. J'ai toujours ma maison à Madrid, donc, quand le calendrier me le permet, j'y vais de temps en temps avec ma famille ou mes amis. Quoi qu'il en soit, nous parlons de deux des villes les plus importantes et les plus belles du monde. Je suis un grand amoureux de Madrid » a déclaré le champion du monde dans une interview pour le magazine Esquire. Sergio Ramos, bien qu'il apprécie la vie parisienne, reste très attaché à Madrid. L'Espagnol ne semble néanmoins pas être dans les plans du Real Madrid qui a trouvé sa charnière avec Eder Militao et David Alaba et qui vient en plus de recruter Antonio Rüdiger pour les prochaines années. L'avenir de Ramos est toujours aussi incertain.