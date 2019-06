Affaire Neymar : La vidéo sort, Neymar se fait frapper

Dans : PSG, Foot Mondial.

C’est au rythme d’une à deux révélations par jour que l’affaire Neymar occupe les esprits au Brésil avant la Copa America, dont la préparation est totalement éclipsée pour le moment.

Ce jeudi, l’accusatrice du joueur du PSG a avancé à visage découvert, racontant publiquement sa version des faits dans un entretien à la télévision. Et peu de temps après au Brésil, une vidéo de la deuxième rencontre entre Neymar et la jeune femme a été publiée sur les réseaux après avoir été dévoilée par Record TV. Une vidéo authentifiée par le père de Neymar et les avocats de la plaignante. Dans cette séquence filmée depuis un téléphone mis sur un côté de la chambre, le couple formé par Neymar et Najila Mendes de Souza s’embrasse et va sur le lit avant qu’une altercation ne débute.

EXCLUSIVO! Assista ao vídeo da suposta briga entre Neymar e modelo que o acusou de agressão e estupro #JornalismoRecord #JornalismoVerdade pic.twitter.com/0K7N4mZe2X — Record TV (@recordtvoficial) 6 juin 2019

Selon les images et la retranscription audio publiée par Globo, c’est clairement Neymar qui se fait malmener, alors que la jeune fille demande à être frappée, ce que le joueur du PSG refuse de faire. Le jeune femme s’énerve alors et se met à frapper Neymar, lui expliquant pourquoi en même temps : « Tu sais pourquoi je te frappe ? Tu sais pourquoi ? Parce que tu m’as frappé hier. Tu m’as laissée seule ici », a lancé Najila Mendes de Souza tandis que l’ancien barcelonais essayait d’éviter les claques et demandait à sa partenaire de se calmer avant la fin de cet extrait d’une vidéo qui dure au total près de 8 minutes. Les médias brésiliens n’ont ensuite pas tardé à avoir des réactions des deux camps. Pour l’avocat de la jeune femme, il s’agissait de faire avouer à Neymar les violences commises la veille dans cette même chambre d’hôtel. Pour le père de Neymar, cette vidéo démontre qu’il s’agit bien d’un coup monté et que l’attaquant du PSG n’est pas tombé dans le piège.