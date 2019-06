Affaire Neymar : La vidéo complète volée dans un vrai-faux cambriolage ?

Dans : PSG, Ligue 1.

A chaque jour son retournement de situation dans ce que l'on appelle désormais l'affaire Neymar. En effet, on apprend ce samedi que la totalité de la vidéo de la deuxième rencontre entre celle qui accuse Neymar de viol et le joueur brésilien du PSG a totalement disparu, car elle était sur une tablette qui a été volée lors du cambriolage de l'appartement de la jeune femme ce jeudi. Du cambriolage ou du supposé cambriolage, puisque le propriétaire du logement de l'accusatrice affirme que la serrure n'a pas été forcée et que rien ne peut prouver que son appartement a été cambriolé.

Les enquêteurs cherchent à savoir si ce document, censé prouver la culpabilité de Neymar ne serait pas stocké en ligne, mais la jeune femme a été incapable de répondre à cette question, affirmant que dans un premier temps elle ne s'était pas rendue compte du vol de sa tablette. Concernant le cambriolage, la police n'a trouvé sur la porte de l'appartement que les empreintes digitales de la locataire et d'une femme de ménage. Toute cette histoire devient de plus en plus étrange...