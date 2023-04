Affaire Galtier | Il ne bluffait pas, ses plaintes sont déposées

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier Martin, Christophe Galtier a déposé plusieurs plaintes. L’entraîneur du Paris Saint-Germain, accusé de discrimination raciale et religieuse pendant son passage à Nice, s’attaque à son ancien supérieur Julien Fournier ainsi qu’aux journalistes Romain Molina et Daniel Riolo.

« Profondément choqué » par les accusations de Julien Fournier, Christophe Galtier avait lancé un avertissement la semaine dernière. « Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte, avait-il réagi en conférence de presse. J’ai décidé d’attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. » En effet, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a bien mis ses menaces à exécution.

L'avocat de Galtier confirme

Son avocat Me Olivier Martin a confirmé au média Le Parisien que plusieurs plaintes avaient été déposées. Le technicien, accusé de discrimination raciale et religieuse dans un mail de Julien Fournier, poursuit son ancien directeur du football en justice. Mais ce n’est pas tout. Christophe Galtier a également sollicité le procureur de la République de Paris pour s’attaquer aux journalistes Romain Molina et Daniel Riolo, les premiers à avoir relayé le mail, pour diffamation et risque causé à autrui.

Il y a encore une chance pour que Christophe Galtier soit l’entraîneur du #PSG la saison prochaine : que Paris ne trouve pas le successeur qu’il souhaite. https://t.co/1OHP7vCHHz — Loïc Tanzi (@Tanziloic) April 21, 2023

Enfin, l’ancien coach du LOSC a aussi porté plainte contre X pour harcèlement et menaces de mort, lui dont le numéro de téléphone a été dévoilé par un internaute sur Twitter, et qui reçoit depuis de nombreux messages et appels. Le procureur de la République de Paris a maintenant trois mois pour décider d’ouvrir ou non une enquête. Mais le technicien, qui a vu le procureur de Nice ouvrir une enquête à son encontre sans attendre, espère que les choses iront aussi vite dans l’autre sens.

« Nous espérons maintenant, au regard des éléments communiqués, que le procureur de Paris fasse preuve de la même célérité que celui de Nice. Christophe Galtier est à a disposition de l’un et de l’autre pour répondre à leurs questions, et ce dans les meilleurs délais », a annoncé l’avocat du coach parisien, très affecté et impatient d’en finir avec cette affaire.