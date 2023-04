Affaire Galtier : Daniel Riolo promet de nouvelles révélations

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’affaire Christophe Galtier fait beaucoup de bruit après les révélations de Daniel Riolo et de Romain Molina au sujet de l’entraîneur du PSG. Et c'est loin d'être fini.

Les deux journalistes ont dévoilé un mail qu’aurait envoyé l’ancien directeur sportif de Nice, Julien Fournier, aux patrons d’Ineos, propriétaire du club azuréen. Le supposé mail aurait été envoyé à l’époque où Christophe Galtier et Julien Fournier étaient en poste à Nice la saison dernière et fait état de propos racistes de l’actuel entraîneur du PSG. Depuis ces révélations, le coach du Paris Saint-Germain est dans la tourmente et sa prise de parole en conférence de presse à deux jours du choc face au RC Lens est par conséquent très attendue ce vendredi après-midi.

De nouvelles révélations dans l'affaire Galtier ?

Sous le choc après les révélations de Daniel Riolo et de Romain Molina, Christophe Galtier a porté plainte contre les deux journalistes. Mais sur l’antenne de RMC, le journaliste de l’After Foot a fait savoir qu’il était très serein et qu’il avait toute confiance en la justice pour prendre les décisions et les sanctions qui s’imposent. Daniel Riolo promet par ailleurs de nouvelles révélations dans les jours et les semaines à venir, notamment de la part de certains joueurs. De quoi animer ce feuilleton encore longtemps.

« Je commence à être habitué. Et comme on dit dans ces cas-là, la justice fera son travail, et je suis absolument serein. Des gens commencent à s'exprimer sur l'affaire et je pense que ce n'est pas terminé. Des joueurs vont finir par parler, c'est inéluctable et il y aura un échange autour de ce qu'on appelle l'affaire Galtier. Cela ne va pas en rester là » a fait savoir Daniel Riolo, pour qui l’affaire Christophe Galtier est encore loin d’avoir révélé tous ses secrets. Reste maintenant à voir si de nouveaux témoignages viendront enfoncer l’entraîneur du PSG alors que ces derniers jours, le natif de Marseille reçoit plutôt des témoignages de soutien de la part de ses anciens dirigeants ou de ses anciens joueurs de Saint-Etienne ou encore de Lille.