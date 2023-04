Adieu Paris ? Encore un coup de théâtre pour Lionel Messi !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Parti avec toute sa famille à Barcelone durant ce week-end accordé par le PSG, Lionel Messi réfléchit encore à son avenir, même si du côté du Barça on pense pouvoir faire revenir le champion du monde argentin deux ans après son départ pour Paris.

Il y a 24 heures à peine, le quotidien sportif catalan Sport faisait sa Une avec Lionel Messi, le septuple Ballon d’Or ayant été repéré de retour à Barcelone. Et plus que le joueur et son clan, c’est la présence d’une montagnes de bagages qui avait mis en émoi le média. Il est vrai que ces dernières semaines, tout semblait indiquer que la Pulga ne prolongerait pas son contrat avec le Paris Saint-Germain, et que le Barça est désormais le grandissime favori pour accueillir celui qui avait pleuré au moment d’officialiser son départ en 2021. Entre Joan Laporta et Leo Messi, les problèmes sont réglés et un enthousiasme certain s’est emparé des socios barcelonais, tout heureux de voir éventuellement revenir le champion du monde. Sauf que ce lundi, l’ambiance est nettement moins à la fête à en croire Sport.

Lionel Messi n'est pas à Barcelone pour négocier

Car durant ce séjour à Barcelone, Lionel Messi a refusé l’idée d’une réunion avec les dirigeants du Barça afin d’évoquer son avenir. S’il est revenu dans sa villa à Castelldefels avec ses proches, profitant ainsi des quelques jours de repos accordés par Christophe Galtier après la victoire du PSG à Angers, le numéro 30 du Paris Saint-Germain a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas se disperser dans des rendez-vous professionnels. Et donc éventuellement négocier les détails d'un possible retour en Liga sous le maillot blaugrana. Le quotidien sportif va même plus loin concernant ces rumeurs d'un come-back de Lionel Messi au Barça. Et ce n'est pas pour rassurer les supporters catalans, lesquels s'étaient enflammés dimanche lorsque Gerard Romero, célèbre journaliste, avait indiqué que Messi était « plus proche que jamais d’un retour à Barcelone. »

🎙️ @gerardromero🚨💣💣 “Lionel Messi is closer than ever to Barcelona return” pic.twitter.com/zQ7vMgnNhU — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) April 23, 2023

Sport précise en effet que rien n'est décidé d'un côté ou de l'autre. Non seulement la star argentine de 35 ans n'est pas définitivement persuadée que revenir au Camp Nou est une bonne idée pour la suite et la fin de sa carrière. Mais du côté de Joan Laporta et du FC Barcelone, on réfléchit également sur l'intérêt sportif d'un retour de Leo Messi, même si sur le plan du marketing l'actuel leader de la Liga a tout à gagner dans cette opération lourde à financer. Autrement dit, les rumeurs relayées depuis plusieurs jours sur un accord déjà bouclé ou presque entre Messi et Barcelone sont largement exagérées. De quoi mettre la puce à l'oreille du côté du PSG où l'Emir du Qatar, qui presque seul contre tous, veut prolonger l'aventure parisienne du septuple Ballon d'Or.