Adieu le PSG, Tenas a trouvé son prochain club

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manque pas de dossiers à gérer en cette période de marché des transferts. Le club de la capitale cherche notamment une porte de sortie à Arnau Tenas.

Si le PSG est logiquement concentré sur sa Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis, le club de la capitale est aussi au travail sur le marché des transferts. Luis Campos ne manque pas de dossiers à gérer. Au rayon des départs, le cas Gianluigi Donnarumma préoccupe beaucoup. En effet, le gardien de but italien n'arrive toujours pas à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain pour prolonger. Il pourrait d'ailleurs ne pas être le seul portier à quitter le club champion d'Europe dans les prochaines semaines.

Arnau Tenas proche d'un retour en Espagne

Selon les informations de la RTVE, Arnau Tenas est également sur le départ du Paris Saint-Germain. L'ancien du Barça veut plus de temps de jeu et pourrait bien retourner en Espagne. Le média indique que Girona aime beaucoup son profil et lui a récemment fait une proposition. S'il a d'autres offres sous la main, le joueur du PSG étudie avec attention celle de l'écurie catalane. Pour rappel, Renato Marin, jeune gardien de but de l'AS Roma, prendra la place de troisième gardien d'Arnau Tenas dans la capitale. Tenas prendra lui du galon dans sa future équipe. Le natif de Vic a encore un contrat jusqu'en juin 2026 avec le Paris Saint-Germain. Un transfert sec sera donc privilégié par les champions d'Europe, qui évaluent le joueur à 3 millions d'euros. S'il n'a pas eu énormément de temps de jeu avec le PSG, Tenas a néanmoins eu le temps de se montrer lors de ses quelques apparitions. Il aura aussi été important dans la vie de vestiaire du Paris Saint-Germain dans sa quête de la Ligue des champions.