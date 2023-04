Achraf Hakimi fait une offre indécente à sa femme

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pas réellement au sommet de sa forme avec le PSG, Achraf Hakimi vit des moments compliqués en dehors des terrains de football. Mis en examen pour viol, le défenseur du PSG et du Maroc connaît également un divorce houleux.

Tandis que l’enquête concernant l’accusation de viol qui lui vaut d’être mis en examen suit son cours, Achraf Hakimi doit gérer la séparation d’avec sa compagne. Et à priori, cela ne s’annonce pas très bien pour le défenseur du Paris Saint-Germain et du Maroc, l’aspect financier de cette séparation étant visiblement très sensible. Si plusieurs sources confirment que le footballeur a bien tenté de placer une partie de sa fortune au nom de sa maman afin d’éviter de verser trop d’argent à Hiba Abouk, le très sérieux quotidien espagnol La Vanguardia affirme qu’Achraf Hakimi a tenté une médiation à l’amiable qui aurait été balayée d’un revers de la main par celle qui est aussi la maman de ses deux fils, Amine et Naïm Hakimi. Si elle veut surtout protéger ses deux enfants, l’actrice espagnole, qui vit toujours à Paris, n’a pas l’intention de se faire rouler dans la farine.

Achraf Hakimi pourrait avoir des soucis supplémentaires

Le média espagnol assure que le couple s’est marié en 2020 sous le régime de la communauté de biens et qu’ils doivent donc partager tout ce qu’ils ont acquis depuis cette date. Et à en croire La Vanguardia, Hiba Abouk devrait toucher 8 à 10 millions d’euros dans le cadre de ce divorce. Mais Achraf Hakimi « ne serait disposé à lui proposer que deux millions d'euros soit un cinquième de leurs biens communs et pour l'instant, les négociations sont dans l’impasse ». Pire encore, face à l’attitude de celui qui est toujours son mari, Hiba Abouk pourrait porter l’affaire en justice pour « escroquerie et mauvaise gestion de ses biens communautaires après avoir mis sa mère, Saida Mouh, comme bénéficiaire de tous les biens des deux époux. » Une situation explosive, mais qui peut encore s'arranger à l'amiable, même si visiblement la relation entre le défenseur du PSG et son épouse est désastreuse.