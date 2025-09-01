Accord PSG-Tottenham pour Kolo Muani avec un prêt à 5ME

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après l'échec du transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus, les dirigeants du PSG ont trouvé un accord dans l'urgence avec Tottenham où l'attaquant tricolore va être prêté.

Luis Campos avait visiblement senti que la Juventus n'irait pas au bout dans le dossier Kolo Muani. Car quelques heures après l'annonce de la fin des contacts avec la Juventus, qui souhaitait prolonger le prêt du joueur tricolore, le PSG a trouvé un accord avec Tottenham pour le prêt payant de Randal Kolo Muani. Les Spurs débourseront 5 millions d'euros pour s'offrir au moins une saison l'international tricolore avec une option d'achat dont le montant n'a pas été révélé, mais qui ne sera pas obligatoire. L’existence de cette option est cependant remise en cause par la presse anglaise.

Une attaque Kolo Muani-Simons au PSG

De son côté Randal Kolo Muani s'est déjà entendu avec les dirigeants de Tottenham, et il passera dans les prochaines heures sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat. Drôle de hasard, chez les Spurs, il sera aligné à côté de Xavi Simons, ancien du PSG, qui a été transféré il y a quelques jours pour 60ME en provenance de Leipzig. A noter que le Paris Saint-Germain recevra Tottenham le 26 novembre prochain en Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle les deux attaquants seront très motivés, cela ne fait aucun doute.