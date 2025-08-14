A Nantes, la chasse aux maillots du PSG est lancée

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour conclure la 1ère journée de Ligue 1, le FC Nantes recevra le Paris Saint-Germain à la Beaujoire dimanche soir. Le préfet de la Loire-Atlantique y voit un match à risque, d’où la publication d’un arrêté pour imposer quelques restrictions aux supporters parisiens.

Pour les fidèles qui ont prévu d’accompagner le Paris Saint-Germain dimanche soir, pas de panique, ce dernier match de la 1ère journée de Ligue 1 ne fait l’objet d’aucune interdiction de déplacement. L’idée a peut-être traversé l’esprit des autorités. Mais la préfecture de la Loire-Atlantique s’est contentée d’imposer quelques restrictions aux supporters parisiens.

ℹ️ Arrêté préfectoral autour du match #fcnpsg



En raison d'un arrêté préfectoral, les signes distinctifs du Paris Saint-Germain (maillots, écharpes, casquettes...) sont interdits à Nantes et au Stade de La Beaujoire à partir de samedi 16 août (18h). — FC Nantes (@FCNantes) August 14, 2025

Le préfet local, inquiet en raison d’un « antagonisme de longue date entre Karsud, groupe de hooligans parisiens, et la Brigade Loire », a notamment fixé à 1 000 le nombre de fans autorisés à faire le déplacement. L’arrêté préfectoral précise que ces amoureux du Paris Saint-Germain devront obligatoirement utiliser les moyens mis à disposition par le club de la capitale, à savoir des bus contraints de respecter un point de rendez-vous sur une aire d’autoroute, et qui avanceront escortés jusqu’à la Beaujoire. Puis une fois arrivés sur place, les supporters du Paris Saint-Germain devront se faire discrets.

L'avertissement du FC Nantes

« Du samedi 16 août 18h00 au lundi 18 août 2025 8h00, il est interdit à toute personne se prévalent de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain, ou se comportant comme tel, de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre des 24 communes de Nantes Métropole », prévient l’arrêté, qui interdit aux Parisiens de se balader avec des maillots, écharpes, casquettes ou autres signes distinctifs en ville et près du stade. Et si certains refusent de suivre les règles, le FC Nantes « se réserve le droit de ne pas accepter votre accès au stade en cas de non respect de cette restriction ». Les fans franciliens ont donc intérêt à ne pas se tromper de couleurs.