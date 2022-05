A contre-cœur, le PSG va rendre hommage à Di Maria

Dans : PSG.

Meilleur passeur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria va recevoir un hommage au Parc des Princes samedi, à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1. Mais l’idée ne vient pas du club de la capitale.

Plusieurs acteurs du Paris Saint-Germain pourraient vivre leur dernière soirée au Parc des Princes samedi. La venue de Metz, dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1, sera notamment l’occasion pour Angel Di Maria de disputer son dernier match sous les couleurs rouge et bleu. Le PSG a d'ailleurs dit officiellement adieu à El Fideo ce vendredi soir. Un moment particulier pour le milieu offensif arrivé en 2015, et qui a marqué l’histoire du club de la capitale. On peut dire que l’Argentin mérite amplement l’hommage préparé en son honneur… essentiellement par les supporters.

En effet, le Paris Saint-Germain n’avait pas l’intention de saluer le parcours d’Angel Di Maria. Selon les informations de RMC, la direction n’avait rien prévu à cause des tensions avec le Collectif Ultras Paris. C’est pourtant ce même groupe de supporters qui a pris les choses en main, révèle Paris United. L’association prépare en effet un petit événement pour l’ancien joueur de Manchester United. Ce qui n’a pas échappé aux dirigeants. Résultat, le Paris Saint-Germain se sent presque obligé de rendre hommage à son ailier.

Di Maria et le PSG en froid

Une drôle de manière de traiter le meilleur passeur de l’histoire du club (113 passes décisives). De son côté, Angel Di Maria ne sera sans doute pas surpris par cet épisode. Des tensions existent entre le joueur et ses supérieurs en raison de la non-prolongation de son contrat qui expire le mois prochain. Le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi auraient dans un premier temps promis à Angel Di Maria de le prolonger d’un an via l’option qui figure dans son bail, avant de rompre tout contact. Une déception pour le joueur annoncé du côté de la Juventus Turin. Mais désormais, la page est tournée.