A 15 jours du Real, Sergio Ramos retrouve l'infirmerie !

Coup dur pour Sergio Ramos ! L'Espagnol a ressenti une gêne musculaire et devrait louper la réception de Nice en coupe de France lundi. De quoi inquiéter le PSG et ses supporters alors que la réception du Real Madrid approche.

Janvier aura permis au PSG de voir enfin Sergio Ramos enchaîner les matches, enfin commencer à enchaîner du moins. Le défenseur espagnol a joué deux matches de Ligue 1 depuis la reprise, comme remplaçant face à Brest et dans le onze de départ face à Reims. Deux apparitions en une semaine pour un joueur qui n'en est qu'à cinq rencontres avec le PSG dont quatre en Ligue 1. Malheureusement, l'embellie n'aura pas duré pour Ramos. Vendredi, lors de l'entraînement, il a ressenti une gêne musculaire écourtant sa séance et l'obligeant à suivre des soins pendant la journée de samedi.

Ramos ratera Nice et peut-être plus ?

Sergio Ramos est bien parti pour déclarer forfait pour le prochain match du PSG, lundi en huitièmes de finale de la coupe de France face à Nice. Le staff parisien envisage en tout cas sérieusement cette option. Thilo Kehrer devrait le remplacer dans l'équipe titulaire pour la réception des Aiglons. Si cette absence face à Nice n'est pas dramatique, elle pose surtout question sur les matches qui vont suivre et notamment la confrontation avec le Real Madrid en Ligue des Champions. En effet, il ne s'agit pas de la première alerte musculaire pour Ramos cette saison et l'Espagnol a souvent peiné à récupérer de ces pépins physiques. Le PSG compte sur son défenseur pour le huitième de finale de C1 si crucial pour le club parisien. Son expérience est utile et surtout sa présence pourrait permettre à Mauricio Pochettino de mettre en place une défense à trois avec Kimpembé et Marquinhos. Autant dire que la santé de l'Espagnol sera scrutée avec attention et préservée au maximum.