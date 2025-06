75ME pour une surprise grandiose, le PSG est chaud

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tout proche de conclure la signature d’Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth, le PSG va bientôt pouvoir se concentrer sur d’autres dossiers. Une surprise dans le secteur offensif n’est pas à exclure.

Le Paris Saint-Germain a annoncé la couleur, la volonté n’est clairement pas de révolutionner l’effectif champion d’Europe lors de ce mercato estival. Quelques retouches sont toutefois nécessaires, raison pour laquelle le club parisien va lâcher 60 millions d’euros pour faire venir le défenseur ukrainien Illya Zabarnyi. Au milieu de terrain, un renfort n’est pas non plus à exclure afin d’offrir à Luis Enrique une solution de plus derrière les intouchables Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Le secteur offensif pourrait aussi subir un ou deux changements.

Et pour preuve, le site TeamTalk l’affirme, le Paris Saint-Germain fait toujours partie des clubs très intéressés par un potentiel transfert de Victor Osimhen, de retour à Naples cet été après un prêt très concluant à Galatasaray. En Turquie, le buteur de 26 ans a claqué 26 buts en 30 matchs, des statistiques affolantes qui n’ont pas échappé à Luis Campos, grand fan du buteur nigérian depuis de longues années. Manchester United, Chelsea, Arsenal, la Juventus Turin, l’AC Milan et le Real Madrid sont également intéressés au même titre que Liverpool. La liste des courtisans de Victor Osimhen est donc très longue, et rien ne dit que le PSG sera l’heureux élu.

Le PSG toujours intéressé par Osimhen

Mais l’intérêt parisien semble de plus en plus concret, malgré la présence dans l’effectif d’un avant-centre au profil similaire en la personne de Gonçalo Ramos, qui n’a en plus pas l’intention de partir comme il l’a publiquement fait savoir il y a quelques jours depuis les Etats-Unis. Reste maintenant à voir si Paris accélèrera dans ce dossier estimé à 75 millions d’euros, prix sur lequel Naples ne souhaite pas fléchir. Malgré un intérêt bien réel, le Paris Saint-Germain devra vendre pour s’offrir un tel renfort et garder un équilibre dans son vestiaire. Or pour l’heure, les rumeurs de départs sont peu nombreuses dans le secteur offensif, en dehors de celles au sujet de Bradley Barcola, qui reste très convoité par le Bayern Munich.