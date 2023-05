70 millions pour une star française, le PSG ose

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré la très bonne saison de Nuno Mendes, le PSG rêve secrètement de s’offrir Théo Hernandez durant le prochain mercato.

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi aimeraient axer le mercato du Paris Saint-Germain autour du recrutement de joueurs français ou ayant déjà évolué en Ligue 1. Dans cette optique, les noms de Victor Osimhen, Randal Kolo-Muani ou encore Khephren Thuram ont été cités ces dernières semaines parmi tant d’autres. En défense, un Français fait partie des priorités du PSG selon la presse italienne et cela risque de surprendre. À en croire les informations de Calcio Mercato News, Luis Campos rêve secrètement de réaliser le gros coup du mercato estival en s’offrant les services de… Théo Hernandez.

Théo Hernandez, le gros coup dont rêve Luis Campos

Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2026, le défenseur gauche de l’Equipe de France est un rêve absolu aux yeux du coordinateur sportif du PSG, et cela, malgré la présence à ce poste de Nuno Mendes à Paris. Le latéral portugais fait partie des rares satisfactions du club de la capitale cette saison et pourtant, le Paris Saint-Germain semble prêt à lui boucher l’horizon en recrutant Théo Hernandez, latéral français et ultra-offensif très apprécié à travers l’Europe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

L’AC Milan, sur le point de prolonger Rafael Leao et qui souhaite conserver tous ses meilleurs joueurs pour la saison à venir, n’est pas vendeur… à moins d’une offre mirobolante. Selon le média italien, le club lombard exige 70 millions d’euros pour vendre Théo Hernandez, recruté pour seulement 22 millions d’euros en provenance du Real Madrid en juillet 2019. A ce prix, le PSG sera-t-il prêt à céder à la folie alors qu’il possède déjà un excellent latéral gauche ? La question se pose et il est clair qu’une signature de Théo au PSG surprendrait tout le monde. Mais, bien que Nuno Mendes soit très apprécié, nul doute que la venue du défenseur milanais ravirait les supporters parisiens.