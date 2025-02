60ME pour ce prodige, le PSG va se défendre

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Désireux de renforcer son secteur défensif l’été prochain, le Paris Saint-Germain se penche sur un joueur qu’il avait déjà beaucoup observé lors du mercato estival 2024, Dean Huijsen. Il y a toutefois une très grosse concurrence sur ce dossier à 60ME.

Le dernier mercato hivernal a été l’occasion pour le Paris Saint-Germain de se séparer de joueurs dont il ne voulait plus. Parmi eux, Milan Skriniar. En partant, l’international slovaque a laissé une place vacante au sein de l’effectif dans le secteur défensif. Pour éviter de se retrouver avec des lacunes importantes la saison prochaine, la direction continue de garder un œil sur Dean Huijsen. Le défenseur central de 19 ans, courtisé par Paris, avait pris le chemin de Bournemouth l’été dernier, malgré les sollicitations de clubs plus importants sur l’échiquier européen. Quelques mois et des prestations impressionnantes plus tard, l’international Espoirs espagnol attise encore plus les convoitises des cadors du Big Five. Le PSG est prévenu.

Dean Huijsen au PSG, c’est au moins 60ME

PSG : Lucas Hernandez viré ? Paris n'est pas fou https://t.co/iOoCjXIZUn — Foot01.com (@Foot01_com) February 26, 2025

Il ne lui aura fallu qu’une demi-saison à Bournemouth pour mettre tout le monde d’accord. Selon les informations de CaughtOffside, l’Europe entière s’arrache Dean Huijsen. Le défenseur central fait en effet rêver le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Chelsea, le Bayern Munich... et le Paris Saint-Germain. Le club parisien fait donc face à une concurrence énorme pour un joueur qui a les faveurs de Luis Enrique. Pour se l’offrir, il ne faudra pas s’attendre à débourser moins que le montant de sa clause libératoire, laquelle est estimée à 60 millions d’euros.

Quoi qu’il en soit, sa cote grimpe en flèche depuis son arrivée à Bournemouth. Estimé à 12 millions d’euros au moment de sa signature sur le site spécialisé Transfermarkt, il en vaut aujourd’hui 18. Depuis le 5 décembre 2024, il n’a pas manqué la moindre minute puisqu’il a disputé l’intégralité de toutes les rencontres de son club. Le tout, en réalisant régulièrement des prestations de haut niveau. Avec un tel joueur dans son effectif, le PSG serait tranquille pour de nombreuses années.