PSG ‍: Lucas Hernandez viré ‍? Paris n'est pas fou

PSG.

Par Claude Dautel

Sauf surprise, Lucas Hernandez sera dans le onze de départ du Paris Saint-Germain ce mercredi en Coupe de France face à Saint-Brieuc. Mais le défenseur n'est pas en lice pour un poste de titulaire contre Liverpool.

Lucas Hernandez a récemment fait parler de lui au sein des supporters du PSG, en se servant du Parc de Prince comme décor d'un gender reveal spectaculaire, le défenseur de 29 ans apprenant, sous le regard de sa compagne, qu'il s'apprêtait à être le papa d'une petite fille. Mais sur le plan sportif, la vie est moins rose pour le joueur arrivé en 2023 du Bayern Munich pour 45 millions d'euros. Car en son absence, suite à sa grave blessure au genou contre Domrtund l'un, la concurrence est montée d'un cran en défense, et Luis Enrique a fait des choix qui risquent d'installer durablement Lucas Hernandez sur le banc de touche. Ainsi, à une semaine du match aller de Ligue des champions, la titularisation du champion du monde 2018 est improbable. Et certains se posent même la question de l'avenir parisien du défenseur, sous contrat jusqu'en 2028.

Cependant, même s'il n'est plus un titulaire indiscutable, Lucas Hernandez bénéficie de la confiance de Luis Enrique, qui sait que son joueur a besoin de plus de temps pour se remettre son opération suite à sa rupture des ligaments croisés. Outre ce soutien de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, à qui Nasser Al-Khelaifi ne refuse rien, Lucas Hernandez sait aussi que dans le vestiaire du PSG, son comportement est considéré comme essentiel. « C’est un profil unique dans l’effectif, quelqu’un de malin. Il a beaucoup manqué à l’équipe et il va pouvoir apporter son expérience ainsi que son charisme », explique une source proche de l'effectif du Paris Saint-Germain dans Le Parisien.

Le PSG et après la France, Lucas Hernandez est motivé

Autrement dit, le PSG n'envisage pas du tout de se séparer du latéral gauche, même si pour l'instant Luis Enrique ne changera pas tout pour le titulariser. Paris doit juste apprendre à être patient. « Il a passé la première étape du retour avec sérieux, il attaque une deuxième phase, celle de la confirmation, qui est plus délicate. Ce contrecoup peut durer quelque temps, mais il est logique. Il vit cette situation avec calme et sérénité, car il a déjà été confronté à ce scénario », a confié un intime de Lucas Hernandez dans le média francilien. Et ce dernier est d'autant plus motivé pour retrouver sa place dans le onze parisien qu'il sait également que c'est le prix à payer pour être appelé par Didier Deschamps alors que le Mondial 2026 se profile pour l'équipe de France.