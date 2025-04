50 millions sur Andrey Santos, le PSG est bouillant

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Samedi prochain, le PSG se déplacera sur la pelouse de Strasbourg pour affronter le Racing. Une occasion pour les dirigeants parisiens de voir de près l’une des cibles du prochain mercato estival, Andrey Santos.

Auteur d’une très belle saison, avec le titre de champion de France en L1, une demi-finale de Ligue des Champions à disputer contre Arsenal et une finale de Coupe de France à gagner face à Reims, le PSG a réussi à bien compenser le départ de Kylian Mbappé l’été dernier. En construisant un vrai collectif plutôt qu’une somme d'individualités, Luis Enrique a façonné la meilleure équipe que Paris a probablement jamais eu sous l’ère QSI, ou du moins la plus plus collective et la plus complète. Autant dire que lors du prochain mercato, les dirigeants parisiens ne vont pas bousculer l'équilibre en place en recrutant des stars comme à l’époque.

Par contre, le PSG voudra recruter des plus-values sportives avec un projet à long terme. Sans vouloir dépenser des millions d’euros, Paris va viser des joueurs précis, et notamment des talents de Ligue 1, à l’image d’Andrey Santos. Brillant cette saison sous le maillot de Strasbourg, le milieu de terrain brésilien figure bien dans la short-list du PSG pour l’été prochain. Prêté par Chelsea, le joueur de 20 ans pourrait être un renfort de poids pour le club de la capitale, comme l’explique @PSGInside_Actu.

Andrey Santos, c’est 50 ME pour le PSG

« Le club londonien serait désormais ouvert à un transfert définitif du joueur pour un montant compris entre 45 et 50 millions d'euros. Au contraire de ce qui a été dit, Chelsea n'est pas certain de le garder. Le PSG, séduit par son profil complet, voit en lui un potentiel titulaire à moyen terme. Sa qualité technique, sa capacité à casser les lignes par la passe comme par la course, et sa maturité impressionnante pour son âge plaisent énormément aux décideurs parisiens. Luis Campos, notamment, ferait du dossier Santos une priorité pour renforcer le milieu de terrain cet été (...) Dans les prochaines semaines, Paris devrait entrer en discussions officielles avec Chelsea pour tenter de boucler ce dossier avant que la concurrence ne s'organise davantage », peut-on lire sur le compte spécialisé sur le mercato du PSG. Mais pour arriver à ses fins, Paris devra quand même dominer une énorme concurrence, menée par Arsenal, l'Inter Milan ou le Borussia Dortmund.