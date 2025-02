50 ME, le PSG a recruté Neymar et CR7 en un seul joueur

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après des débuts timides, Désiré Doué a pris ses marques au PSG. L'ancien rennais est intenable depuis plusieurs semaines. On le compare déjà à Neymar dans sa manière d'éliminer les défenseurs. Néanmoins, son profil diffère un peu du Brésilien sur d'autres aspects.

Le Paris Saint-Germain possède l'une des attaques les plus complètes d'Europe actuellement. Un constat qu'ils n'étaient pas nombreux à effectuer il y a quelques semaines de cela. L'attaque parisienne était alors jugée inefficace voire trop tendre. La jeunesse de certains éléments comme Désiré Doué (19 ans) ou Bradley Barcola (22 ans) était néfaste au PSG. Plus personne ne s'en plaint désormais. Arrivé pour 50 millions d'euros de Rennes, Doué a conquis les supporters par sa vivacité et sa capacité à éliminer les défenseurs adverses. De quoi rappeler un certain Neymar, parti du club parisien en 2023.

Doué, c'est Neymar et Cristiano Ronaldo réunis

Une comparaison qui n'est pas due au hasard puisque l'ailier gauche français a pris pour modèle l'ancien artiste du PSG. Les preuves de cette adoration sont dans la chambre d'enfant de Désiré Doué mais aussi dans son style de jeu comme le rapporte L'Equipe. La filiation est confirmée par son ancien entraîneur U16 Romain Ferrier. « Il y a quelque chose qu'on a vu chez Neymar, c'est cette capacité à s'arrêter devant le défenseur, de regarder ses jambes et ensuite de déclencher en fonction de l'orientation du corps ou de la perception d'un mouvement de jambes », a t-il indiqué dans le quotidien sportif.

Je pense à Désiré Doué qui va regarder cette vidéo en boucle avant la réception au Parc, il est juste comme nous… pic.twitter.com/bTmT7WZpUD — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) February 21, 2025

Néanmoins, il ne faudrait pas que Doué imite aussi les frasques de son aîné brésilien au PSG. Son ancien entraîneur en coupe Gambardella Laurent Viaud a rassuré les supporters parisiens à propos du sérieux de l'ancien rennais hors des terrains. « Dans l'exigence, il se rapproche beaucoup plus d'un Cristiano Ronaldo que d'un Neymar. Il a de l'assurance. Mais de l'assurance au service de son projet », a t-il lâché dans L'Equipe. Au vu de la longévité du Portugais et du talent de Neymar, le PSG a sans doute déniché la perle rare pour son attaque.