5 ME séparent le PSG de Zabarnyi ‍!

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain n'est plus très loin de conclure le dossier Illya Zabarnyi. Un accord est proche d'être trouvé avec Bournemouth, mais il manque encore un peu moins de 5 millions d'euros.

Le Paris Saint-Germain et sa quête d'un nouveau défenseur central, avant-dernier épisode. En vue des échéances de la saison prochaine, le dernier vainqueur de la Ligue des champions a fait du renforcement de son arrière-garde une priorité absolue. Et pour la paire Luis Enrique-Luis Campos, le profil idéal n'est autre que celui d'Illya Zabarnyi. Le défenseur central ukrainien de 22 ans, qui sort d'une saison remarquée avec Bournemouth, a les faveurs du club parisien. Un intérêt réciproque puisque le natif de Kiev ne jure que par le PSG depuis plusieurs semaines. Sauf que le champion de France en titre n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente avec les Cherries malgré un accord personnel déjà conclu avec le joueur. Aux dernières nouvelles, il ne manque plus grand-chose pour conclure le deal.

Illya Zabarnyi se rapproche du PSG

🔴🔵 Dossier Illia Zabarnyi : Avec les bonus proposés par le PSG à Bournemouth dans sa dernière offre, il y a désormais moins de 5 millions d’euros d’écart entre les deux parties



⏳Mais aucun accord de principe n’a été validé à date. Négociations en cours https://t.co/Zhl8QK3cmV — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 30, 2025

À en croire les révélations de RMC Sport au sujet de ce dossier, le Paris Saint-Germain n'est plus très loin d'enfin conclure l'opération Illya Zabarnyi. Bonus compris, il n'y a plus que 5 millions d'euros d'écart entre la proposition parisienne et les exigences de Bournemouth. Le pensionnaire de Premier League attend toujours 70 millions d'euros pour laisser partir son joueur, alors que Paris a offert ces dernières heures 60 millions d'euros fixe et des bonus. La volonté ferme de l'Ukrainien de ne rejoindre que le PSG et rien d'autre est un élément majeur des négociations. Les Cherries ont déjà un accord avec Tottenham sur le montant du transfert, mais le joueur, lui, veut signer à Paris.

Notre confrère Fabrice Hawkins indique toutefois qu'à date, aucun accord de principe n'a encore été trouvé. Luis Campos a même passé la main à Nasser Al-Khelaïfi, lequel gère directement les négociations dans la dernière ligne droite. Toutes ces informations combinées suggèrent qu'un accord total n'est plus très loin et que le PSG est à un pas de s'offrir sa première recrue de l'été.