45 ME pour une star brésilienne, le PSG défie l’Arabie Saoudite

Par Corentin Facy

Le dossier du gardien est crucial pour le PSG dans l’optique du prochain mercato. Le nom de Lucas Chevalier est évoqué, mais le club parisien suit aussi la situation d’Ederson, qui pourrait quitter Manchester City.

L’identité du gardien titulaire du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine est encore un mystère. Malgré sa bonne saison, Gianluigi Donnarumma n’est pas certain de poursuivre l’aventure dans la capitale. Les négociations pour la prolongation de l’international italien n’ont toujours pas abouti à un accord et chez l’actuel leader de la Ligue 1, on s’interroge sur la possibilité de changer de gardien de but cet été. Lucas Chevalier est la priorité du board parisien, mais le dernier rempart du LOSC n’est pas le seul joueur suivi par Luis Campos et Luis Enrique.

Selon les informations du site Europa Calcio, Ederson suscite également la convoitise du club parisien. Considéré ces dernières années comme l’un des meilleurs gardiens en Europe, le Brésilien de 31 ans pourrait quitter Manchester City à la fin de la saison, alors que son contrat chez le champion d’Angleterre en titre expire en juin 2026. A un an de la fin de son bail, l’occasion est belle pour le PSG de récupérer un top gardien mondial à moindre coût. Selon le média, l’avenir d’Ederson pourrait s’écrire à Paris… ou en Arabie Saoudite, les deux destinations les plus probables pour lui la saison prochaine.

Ederson convoité par l'Arabie Saoudite et le PSG

Dans les deux cas, Ederson percevrait « un salaire énorme » et pourrait faire l’objet d’un transfert aux alentours de 45 millions d’euros. Reste maintenant à voir si à ce prix, Manchester City acceptera de se séparer de son gardien de but. Il se murmure Outre-Manche que Pep Guardiola ne serait pas contre l’idée de changer de gardien. En cas de départ de l’international brésilien, deux noms sont évoqués : Diogo Costa du FC Porto… et Lucas Chevalier. C’est donc un immense jeu de chaises musicales qui devrait voir le jour en ce qui concerne les gardiens l’été prochain. Et comme souvent en période de mercato, le Paris SG aura son mot à dire avec un rôle crucial.