40ME pour Nuno Mendes, le PSG dit banco !

Prêté avec option d'achat par le Sporting au Paris Saint-Germain, Nuno Mendes devrait s'installer définitivement dans la capitale.

Afin de renforcer le secteur défensif du Paris Saint-Germain, tout en misant sur joueur d’avenir, Leonardo avait négocié dans les dernières heures du mercato d’été la venue de Nuno Mendes, international portugais de 19 ans. Ce dernier a été prêté au PSG avec une option d’achat de 40 millions d’euros, un prix « raisonnable » lorsqu’il s’agit du club de la capitale. Sur le plan sportif, Mendes a eu toute la confiance de Mauricio Pochettino, et dans un premier temps le jeune défenseur a convaincu tout le monde. Depuis quelques semaines, les choses sont plus dures, et les performances du joueur prêté par le Sporting ont du mal à provoquer l’enthousiasme du Parc des Princes. Cependant, du côté des dirigeants parisiens, on a visiblement flashé sur Nuno Mendes et les choses devraient se décanter positivement pour celui qui a un contrat jusqu’en 2015 avec le club de Lisbonne.

Paris Saint-Germain plan for 2022 is still the same: they're super happy with Nuno Mendes performances and potential.🔵🇵🇹 #PSG



This is why Paris are seriously planning to sign him on permanent deal triggering €40m buy option, as advanced in October ⤵️https://t.co/jcDHGNNz0B