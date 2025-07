40 ME pour Lucas Chevalier, le PSG est bouillant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lucas Chevalier a repris l’entraînement avec Lille mais rien ne dit que le gardien de 23 ans va rester dans le Nord jusqu’à la fin de l'été. Un départ vers le PSG est toujours dans les tuyaux et tout pourrait s’accélérer assez vite.

Le mercato est plus calme que jamais au Paris Saint-Germain, mais un dossier va forcément bouger dans les jours à venir, celui du gardien de but. Le club de la capitale ne peut pas se permettre un immobilisme infini alors que Gianluigi Donnarumma est en fin de contrat dans un an et qu’il refuse pour l’instant de prolonger aux conditions proposées par le PSG. Les négociations semblent s’enliser entre le gardien italien et le club de la capitale et L’Equipe confirme que la tendance n’est « pas très positive » pour voir Gigio Donnarumma prolonger son bail dans la capitale française. Un dossier suivi de près par… Lucas Chevalier.

La tendance est à un départ de Donnarumma

PSG : Donnarumma dans le flou, Safonov dévoile ses ambitions https://t.co/TdwrgC7AVg — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2025

Le gardien lillois de 23 ans a repris l’entraînement avec enthousiasme dans le Nord, mais son avenir est pourtant très incertain. L’Equipe le confirme, indiquant que le gardien de l’équipe de France est la piste n°1 du Paris Saint-Germain en cas de départ de Gianluigi Donnarumma. Chevalier, sous contrat avec Lille jusqu’en 2027 et qui pourrait prendre du galon dans le Nord après le départ de David et celui probable d’André, sait qu’il est sur liste d’attente. Le quotidien national indique tout de même que le LOSC ne s’opposera pas au départ de Lucas Chevalier en cas d’offensive du Paris Saint-Germain d’ici la fin du mercato.

Chevalier disponible pour seulement 40 millions d'euros ?

Contrairement au cas Benjamin André, pour qui un bras de fer s’installe, tout est clair avec le jeune gardien tricolore. Hervé Penot va plus loin, révélant qu’en cas de proposition à 40 millions d’euros ou plus, Lille devrait ouvrir la porte à Lucas Chevalier. Un montant qui semble assez faible, notamment en comparaison avec les tarifs pratiqués en Premier League. Nul doute qu’à un prix si abordable, le PSG pourrait vite lâcher l’affaire avec Donnarumma pour foncer sur Chevalier. Le gardien lillois, même s’il n’étale aucun état d’âme, n’attend sans doute que ça pour rejoindre le champion d’Europe en titre, où Luis Campos fait de lui une priorité au poste de gardien depuis de longs mois.