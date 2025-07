30 ME pour 3 joueurs, le PSG boucle un deal monstrueux

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG souhaite profiter de ce mercato estival pour se débarrasser de plusieurs indésirables. Luis Campos ne devrait pas avoir trop de mal à trouver des portes de sortie à Asensio, Skriniar et Mukiele.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain ne devrait pas être le plus animé de l’histoire du club parisien. Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, Paris ne souhaite pas tout chambouler. Luis Enrique et Luis Campos ont toutefois quelques petites retouches à faire. Certains indésirables sont par exemple invités à se trouver une porte de sortie dans les semaines à venir. C’est notamment le cas de Milan Skriniar, Marco Asensio et Nordi Mukiele. Les trois joueurs n’ont plus grâce aux yeux de Luis Enrique et leurs émoluments pèsent lourd dans la masse salariale du PSG.

Fenerbahçe devient club satellite du PSG https://t.co/lIRb9EwAH9 — Foot01.com (@Foot01_com) July 4, 2025

Les concernant, un départ est donc vivement souhaité et selon les informations du quotidien turc Sabah, un deal d’envergure est actuellement en négociations avec Fenerbahçe. L’idée est tout simplement de trouver un accord pour le départ des trois joueurs au sein du club turc. José Mourinho a validé les trois profils, et les discussions seraient plutôt en bonne voie selon le média. Conscient qu’il sera difficile de leur trouver des points de chute en Europe en raison des salaires imposants des trois joueurs, le Paris Saint-Germain ne se montrerait pas trop gourmand au niveau des indemnités de transfert pour que le deal avec Fenerbahçe aboutisse.

Le PSG et Fenerbahçe proches d'un accord ?

Le montant de 10 millions d’euros par joueur est ainsi évoqué. Au total, le champion d’Europe en titre pourrait ainsi récupérer 30 millions d’euros, en plus d’économiser les salaires de Marco Asensio, de Milan Skriniar et de Nordi Mukiele. Sur le papier, tout le monde serait gagnant, y compris le club turc, qui récupèrerait trois joueurs à forte expérience pour améliorer l’effectif de José Mourinho. Reste maintenant à voir si l’ancien joueur d’Aston Villa et l’ex-défenseur du Bayer Leverkusen seront d’accord pour rejoindre la Turquie alors que pour Milan Skriniar, il n’y a aucun doute à ce sujet. Prêté l’an passé au Fenerbahçe, le défenseur slovaque s’est relancé sous les ordres de José Mourinho et a déjà fait savoir qu’il était d’accord pour poursuivre l’aventure.