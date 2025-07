3-0 en 24 minutes, le PSG assomme le Real et les internautes

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Irrésistible depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain continue de voler sur le sol américain. La demi-finale contre le Real Madrid s'est transformée en démonstration parisienne avec une supériorité nette dans le jeu et un score lourd (3-0 après seulement 24 minutes de jeu). Le PSG est la meilleure équipe du monde et il fait l'unanimité sur les réseaux sociaux.

« On est sur des bases de 18-0 non ? », a écrit Nikop17 célèbre suiveur du club parisien, « La claque physique du PSG est effrayante. Difficile à croire que c’est le 64e match de la saison parce que c’est impressionnant. 25 minutes et tu désosses le Real Madrid (certes amputés deux joueurs) comme ça. Courtois qui en sauve deux. C’est flippant de supériorité », selon Thomas Bonnavent du Winamax FC, « 23 minutes, 3-0 contre le Real. Le PSG joue a FC 25 en mode easy ? », écrivait un autre internaute.