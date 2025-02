250ME du PSG pour Lamine Yamal, Barcelone giflé en public

Dans : PSG.

L’été dernier, Joan Laporta affirmait que le FC Barcelone avait refusé une offre de 250 millions d’euros en provenance du Paris Saint-Germain pour Lamine Yamal. L’intéressé affirme toutefois qu’il n’était pas du tout au courant.

Lamine Yamal est indéniablement le joueur le plus en vogue dans le monde du football. À seulement 17 ans, il réalise chaque semaine des prouesses qui lui permettent d’avoir l’étiquette du plus gros crack mondial. Lors du dernier mercato estival, Joan Laporta affirmait qu’il avait reçu une offre de 250 millions d’euros pour s’adjuger les services de son joyau, sans donner l’identité du club intéressé. La presse espagnole lâchera plus tard le morceau en expliquant que le chèque venait du Paris Saint-Germain. L'écurie parisienne était apparemment prête à pulvériser son record de dépenses (222ME pour Neymar) pour s’offrir le prodige catalan, alors tout juste vainqueur de l’Euro 2024. Quelques mois ont passé et Lamine Yamal a l’occasion de revenir sur cette rumeur.

Lamine Yamal, c’est le Barça ou rien

Dans un entretien accordé au Mundo Deportivo, Lamine Yamal s’est exprimé sur les rumeurs faisant état d’une offre colossale du Paris Saint-Germain. « Est-ce que j'ai reçu des offres, dont une du PSG ? Non, ces offres ne me sont pas parvenues et même si quelqu'un de mon entourage avait été contacté, il ne me l'aurait pas dit. D'abord parce que j'ai un contrat et ensuite parce que je pense que c'était irréalisable pour moi d'aller dans un autre club », a lancé le prodigieux gaucher qui n'a d'yeux que pour le Barça.

En parlant de contrat, il ne devrait d’ailleurs pas tarder à signer un deal lucratif avec le FC Barcelone. Celui qui a inscrit 11 buts et délivré 15 passes décisives en 32 matchs depuis le début de la saison est actuellement lié à son club jusqu’en juin 2026. Une situation que les dirigeants catalans et l’entourage de Lamine Yamal veulent chambouler en s’accordant sur un bail qui courra jusqu’en 2030. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, peut donc se tourner vers d'autres superstars.