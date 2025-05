22 joueurs virés, le coup de folie du PSG

Dans : PSG.

La clé du succès du PSG, c'est la volonté de Luis Enrique de tout chambouler à Paris pour obtenir un groupe qui travaille comme il le souhaite. Une mission relevée par Luis Campos.

A 10 jours du match le plus important de son histoire, le PSG travaille assidûment dans son centre d’entrainement. La finale de la Coupe de France servira de galop d’essai avant celle de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan, à la fin du mois de mai. La montée en puissance des joueurs parisiens impressionne, à tel point que, malgré la victoire spectaculaire des Italiens contre le FC Barcelone en demi-finale, nombreux sont ceux qui voient Luis Enrique être récompensé de son travail. Depuis deux ans désormais, l’entraineur espagnol prépare cette hégémonie rendue possible par quelques principes scrupuleusement appliqués et respectés. Les efforts collectifs, le temps de jeu maximal de ses titulaires, la résilience et la solidarité sont les maitres mots de ce nouveau PSG qui séduit, en France comme en Europe.

La masse salariale divisée par deux

Pour cela, le club de la capitale a eu besoin de faire un tri spectaculaire dans son effectif. En effet, avec Luis Campos, Luis Enrique a façonné l’effectif actuel du Paris Saint-Germain, et cela n’a pas été sans mal. En effet, à son arrivée, l’Espagnol a constaté que le PSG possédait un groupe de 52 joueurs professionnels. Cela a eu le don de le faire hurler affirme Le Parisien. Et ensuite, avec les prêts, les ventes et les joueurs poussés dehors, ce nombre a baissé pour atteindre désormais 30 éléments. 22 joueurs ont donc été priés de se trouver un nouveau vestiaire, dans un coup de balai qui a mis un peu de temps à s’opérer, mais qui démontre que Luis Enrique a imposé sa patte au sein du PSG pour obtenir ce qu’il voulait : un groupe resserré et performant, ce qui est préférable avec un nombre de joueurs plus réduit.

En plus de cela, le profil des joueurs qui ont quitté le club, avec des Neymar, Messi, Mbappé ou Verratti a aussi permis à faire des économies, la masse salariale ayant été divisée par deux en trois ans. Malgré de grosses dépenses au mercato pour faire signer Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves ou Willian Pacho, réduire l’effectif a surtout permis de mieux travailler. Ce dont personne ne se plaindra au PSG.