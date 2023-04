2027, Neymar connait la date de son départ du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Indésirable aux yeux de l’état-major du PSG, Neymar sera difficile à faire partir lors du prochain mercato. Néanmoins, certains cadors du championnat anglais sont à l’affût, prêts à dégainer une proposition pour attirer le Brésilien. Et il n'y a pas que Chelsea.

Blessé jusqu’à la fin de la saison, Neymar fait partie des trentenaires à gros salaire que le Paris Saint-Germain aimerait bien vendre lors du prochain mercato. A l’instar de Sergio Ramos ou encore de Lionel Messi, lesquels sont en fin de contrat, le Brésilien n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale française, où Luis Campos souhaite recruter des jeunes joueurs pour redynamiser l’effectif autour d’une seule star planétaire : Kylian Mbappé.

Le coordinateur sportif portugais sait néanmoins qu’il sera très difficile de trouver une porte de sortie à Neymar, dont le contrat court jusqu’en 2027 avec un salaire mensuel bruts estimé à 3 millions d’euros. Impossible n’est toutefois pas Parisien et selon Foot Mercato, il reste une possibilité pour le PSG de se délester de Neymar et de son salaire imposant grâce aux clubs de Premier League.

Manchester United à l'affût pour Neymar

A en croire le média spécialisé, Chelsea est toujours à l’affût mais plus récemment, un second cador anglais a manifesté son intérêt pour l’ancienne star du FC Barcelone. Il s’agit de Manchester United, qui garde un œil sur Neymar et cela depuis plusieurs mois. A ce jour, les Red Devils n’ont pas encore fait d’offre ni au PSG ni au joueur. Mais le club dont Erik Ten Hag est l’entraîneur a pris des premiers renseignements au sujet de Neymar au début de l’année 2023 afin de connaitre les éventuelles conditions de son futur départ.

Foot Mercato ajoute que le rachat de Manchester United par le Qatar pourrait favoriser ce deal car de sources proches du club britannique, on s’attend du côté d’Old Trafford à la venue de plusieurs grandes stars dans le cas où le Qatar viendrait à racheter Manchester United. Le dossier est toutefois loin d’être simple car même face à l’intérêt d’un tel club, Neymar est dans l’optique… de rester au PSG.

Pour l'instant, Neymar veut rester au PSG

Le joueur de 31 ans se sent bien dans la ville de Paris, où il a mis du temps à s’acclimater mais dans laquelle il a maintenant tous ses repères. Son salaire est confortable et le Brésilien est persuadé de pouvoir former la saison prochaine un duo redoutable avec Kylian Mbappé. L’opération départ de Neymar est donc loin d’être gagnée pour le PSG, mais l'infime espoir existe grâce à l’intérêt de clubs européens riches et ambitieux. Toutefois, il semble quasiment impossible d'inverser la tendance sachant que le "Ney" se dit même prêt à aller au bout de son contrat pour aller jusqu'à la retraite avec le maillot du PSG sur les épaules. Il aura alors 35 ans. Et tant pis pour la Premier League, ou Santos, qui rêve d'un retour de son enfant prodige.