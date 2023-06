200ME pour Mbappé, le PSG bouscule Madrid ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid est à l’affût dans le dossier Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG ayant informé le club parisien qu’il ne prolongerait pas au-delà de 2024. La star partira cet été, car Paris ne veut pas le voir filer pour 0 euro en 2024.

Kylian Mbappé n’activera pas son année optionnelle afin de prolonger en faveur du Paris Saint-Germain au-delà de juin 2024. Cela ne veut pas dire pour autant que l’international français va quitter la capitale française cet été. Au contraire, dans un tweet publié mardi après-midi sur son compte officiel, le capitaine de l’Equipe de France a indiqué qu’il allait rester au PSG « où (il) est très heureux ». Bien évidemment, ce message cache une petite partie de la réalité sur la situation du vice-champion du Monde.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Car si c'est une manière de démentir fermement les informations publiées par Le Parisien, selon lesquelles le n°7 du PSG souhaite rejoindre le Real Madrid dès cet été pour remplacer Karim Benzema, cela ouvre aussi la porte à toutes les hypothèses. Et notamment à un gros bras de fer entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi. En attendant, et à en croire les informations de la Cadena SER, le Real Madrid reste à l’affût dans le cadre d’une potentielle offre de transfert dès cet été afin de recruter « KM7 ». Une opération dont le président madrilène rêve depuis longtemps et qui n'a jamais été loin de son esprit, quoiqu'il en dise l'an dernier après l'échec de l'opération.

Le PSG met le Real Madrid au parfum dans le dossier Mbappé

Mais pour cela, il faudra signer un énorme chèque pour arracher Kylian Mbappé au Qatar et au PSG. Selon la radio espagnole, le Paris Saint-Germain a fait passer le message suivant à Florentino Pérez. « Kylian Mbappé est disponible. Vous le voulez. Amenez 200 millions d’euros sur la table » aurait fait savoir un dirigeant parisien au champion d’Europe 2022. Autant dire que pour le Real Madrid, le ton est donné et que le jeu des négociations va débuter et risque d'être très musclé.

Reste maintenant à voir si Florentino Pérez sera enclin à débourser une telle somme pour un joueur en fin de contrat douze mois plus tard, qu’il s’agisse de Kylian Mbappé ou pas. Le Real Madrid dispose également de la possibilité d’attendre un an pour recruter le Français à la fin de son contrat, au risque que celui-ci prolonge dans l’année au PSG ou s’engage en faveur d’un autre club. Pour le club merengue, la situation n’est pas simple et il faudra faire le bon choix alors que le dossier Kylian Mbappé enflamme les Socios depuis le début de la semaine. Et cela sans compter sur Nasser Al-Khelaifi, visiblement décidé à ne pas être une victime dans cette opération.