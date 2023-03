200 millions pour trahir le PSG, Mbappé dos au mur !

Dans : PSG.

Toute l'Espagne est morte de rire de voir le PSG de Kylian Mbappé avoir mordu la poussière contre le Bayern Munich. Cette élimination relance totalement le feuilleton d'un départ de l'attaquant français en fin de saison, et le Real Madrid est prêt à faire une véritable folie.

Nous sommes le jeudi 9 mars et le PSG est encore une fois sorti de la Ligue des Champions avant l’heure. Un an presque jour pour jour après son fiasco à Madrid, la donne n’a pas changé et Kylian Mbappé, qui porte le club de la capitale depuis deux saisons même s’il n’a pas pu peser sur le match face au Bayern, se retrouve à nouveau à un carrefour au sujet de sa carrière. Immédiatement interrogé sur son avenir maintenant que la saison du Paris SG est quasiment terminée, l’attaquant français a fait savoir qu’il n’y avait pas le feu. « On verra. Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra. Pour le moment, je ne parle que de cette saison. Rien d’autre ne m’importe. On a perdu contre une grande équipe. Désormais, on n’a plus que le championnat. J’espère qu’on va le gagner », a glissé l’ancien monégasque, qui souhaite donner la priorité au sportif comme il l’explique à chaque prise de parole.

L'Espagne humilie Mbappé et le PSG

Mais pas besoin de son feu vert pour lancer toute l’Espagne aux trousses de Mbappé et dès ce jeudi matin, les informations pleuvent sur une arrivée de l’attaquant du PSG au Real Madrid l’été prochain. Il y a tout d’abord la violente Une de Marca, qui ne s’intéresse même pas aux résultats des deux matchs de la soirée, mais interpelle directement le vice-champion du monde. « Si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu sais déjà… », lance ainsi le quotidien sportif madrilène, pour qui Mbappé ne gagnera simplement jamais la Ligue des Champions en restant au PSG.

L’art de relance un feuilleton, Josep Pedrerol le maitrise. L’animateur de la célèbre émission nocturne El Chiringuito n’a pas pu s’empêcher, dans la foulée du coup de sifflet final, de lâcher un célèbre « Tic Tac, Tic Tac » sur les réseaux sociaux. Un rappel de l’été dernier, quand il jurait par tous les Saints que Mbappé allait signer au Real Madrid, et qu’il fallait juste attendre l’annonce officielle. Il faut croire que le compte à rebours est déjà reparti, alors que la saison ne se termine que dans trois mois. Pour une issue différente ?

Chez un autre média proche de Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca, le message est encore plus précis. Le Real Madrid aurait bien mis de côté une enveloppe de 200 millions d’euros pour convaincre le PSG de lui laisser Kylian Mbappé, annonce Defensa Central. La seule chose qui est attendue pour faire cette offre, ce serait le feu vert en personne de l’attaquant français, son entourage et même sa famille n’étant plus vraiment considérés comme de confiance au sein du club madrilène. Un prix colossal, et qui assurerait au PSG une vente record pour un joueur à un an de la fin de son contrat. Mais ni le club francilien, ni son numéro 7, n’ont l’intention de rendre la partie aussi facile au Real Madrid. Et jusqu’à présent, Mbappé n’a laissé filtrer aucun indice laissant penser qu’il comptait réellement quitter le PSG en fin de saison, malgré la déception légitime d’avoir même la sensation de s’éloigner chaque saison d'une victoire en Ligue des Champions. Et à ce niveau, le Real Madrid a de quoi faire saliver le kid de Bondy.