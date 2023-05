200 millions d'euros pour Mbappé, Madrid déchire l'offre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé est toujours sur les tablettes du Real Madrid, un an après la prolongation du natif de Paris en faveur du PSG. Le club espagnol a cependant fixé de nouvelles conditions.

Il y a tout juste un an, le Real Madrid pensait tenir le bon bout pour recruter Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, le capitaine de l’Equipe de France était à portée de fusil pour le club de la capitale espagnole. Contre toute attente et alors que les supporters du PSG avaient déjà fait leur deuil leur star tricolore, ce dernier a finalement prolongé en faveur du club parisien jusqu’en juin 2024 avec une année supplémentaire en option. Cet été, il est peu probable que Florentino Pérez repasse à l’offensive pour recruter Kylian Mbappé, mais du côté de Santiago-Bernabeu on est clairement hypnotisé par l'attaquant vedette du PSG et des Bleus. Car quoi que disaient les fans madrilènes il y a un an, la hype Mbappé est toujours forte dans la capitale espagnole. Et les dernières nouvelles le confirment, puisque celui qui a signé un doublé dimanche soir contre Auxerre n'est pas abandonné par le club espagnol.

Car une signature du n°7 du Paris Saint-Germain au Real Madrid dans un an est tout à fait envisageable. Ce n’est en tout cas pas Kylian Mbappé qui devrait s’y opposer, selon le site Defensa Central. Le média espagnol rapporte que Florentino Pérez a récemment eu écho des regrets de l’attaquant du PSG au sujet de sa prolongation dans la capitale française. Des proches de Kylian Mbappé auraient notamment confié au président du Real Madrid que le capitaine des Bleus avait rapidement regretté son choix et qu’il était ouvert à un transfert chez les Merengue à moyen terme, sachant que le vice-champion du monde peut décider, ou non, d'activer son option pour une saison supplémentaire chez les champions de France.

Des proches de Mbappé en contact avec le Real Madrid

Le média indique par ailleurs que des négociations entre le Real Madrid et le PSG ne sont pas totalement impossibles, même si Nasser Al-Khelaifi ne doit plus croire au Père Noël. Il est en effet complètement impossible de croire que le Real Madrid proposera de nouveau 200 millions d’euros pour Kylian Mbappé, une somme que le club merengue était prêt à poser sur la table en 2021 pour recruter le prodige français, ce que Paris avait refusé, alors que l'attaquant était alors prêt à accepter. En cas de transfert cet été, la somme serait beaucoup plus modeste, mais l’hypothèse la plus plausible selon le média spécialisé espagnol reste une signature de Kylian Mbappé en 2024 pour zéro euro, à la fin de son contrat au PSG.