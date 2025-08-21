200 millions d'euros, le PSG a tenté le transfert du siècle

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

L’hiver dernier, le Paris Saint-Germain s’est offert la star du Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien s’est tout de suite adapté aux demandes de Luis Enrique. Actif dans la conquête de la Ligue des champions, le destin de Kvara aurait pu être différent.

Pour 70 millions d’euros, le Paris Saint-Germain s’est offert sa recrue hivernale l’an passé sur le mercato. Arrivé en provenance du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia s’est imposé comme un titulaire dans le onze de Luis Enrique en deuxième partie de saison. Le Géorgien a pris part à toute la phase finale de la Ligue des champions avec le club de la capitale. Il a par ailleurs réussi à glaner deux championnats différents, une Ligue 1 et la Serie A. Un exercice 2024/2025 bien rempli pour l’ancien du Dinamo Batumi. Son ancien président du côté de l’Italie, Aurelio De Laurentiis, a révélé ce jeudi que le Géorgien aurait pu arriver bien plus tôt au PSG aux côtés de Victor Osimhen.

L’offre démentielle du PSG

🎙️🇮🇹Aurelio De Laurentiis on Kvara:



"I had to do it, because his agent was threatening to use Article 17. After Kvaratskhelia’s first incredible season, we immediately worked on negotiating a contract renewal, improving his salary and offering him a very significant figure,… pic.twitter.com/OF9LWtks22 — Napoli Zone (@TheNapoliZone) August 21, 2025

Dans une interview pour le Corriere della Sera, le président du Napoli explique avoir refusé une offre de 200 millions d’euros du Paris Saint-Germain à l’été 2024. Une offre massive pour tenter de recruter Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. De Laurentiis avait même trouvé le remplaçant de son attaquant nigérien, un certain Viktor Gyökeres. « L'agent voulait qu'un autre club lui verse une commission très élevée, ainsi qu'un salaire à deux chiffres pour Kvara. À la fin de la deuxième année de son contrat, le Championnat d'Europe a eu lieu en Allemagne », explique-t-il avant d’ajouter. « J'aurais dû le vendre à ce moment-là ; le PSG avait proposé plus de 200 millions d'euros pour le duo Kvara-Osimhen. Avec ces fonds, l'idée était d'acheter Gyokeres. Mais j'avais promis à Conte de le garder, et je n'ai pas eu le cœur de le faire », conclut le président du Napoli, qui adore refaire l'histoire et dévoiler les coulisses du mercato du Napoli. Un destin retardé pour le Géorgien, mais celui de Victor Osimhen est désormais bien différent.