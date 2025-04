120ME pour le PSG, le Qatar remercie l'UEFA

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Vainqueur d'Arsenal à l'Emirates Stadium à l'aller (0-1), le Paris Saint-Germain a fait un très grand pas vers la finale de la Ligue des champions. Si une très belle somme d'argent est déjà assurée au club parisien, une qualification, voire un sacre, lui ferait gagner un sacré jackpot.

Sur la pelouse de l'Emirates Stadium, le Paris Saint-Germain n'aura pas mis longtemps avant de refroidir les supporters adverses. À la 4e minute de jeu, Ousmane Dembélé a ouvert le score, avant que celui-ci ne reste figé jusqu'à la fin de la rencontre. Une victoire précieuse avant le retour au Parc des Princes et un pas de géant en direction de la finale de la Ligue des champions. Malgré le changement de format depuis cette saison, la plus prestigieuse des compétitions européennes offrira à nouveau un joli pactole à l'équipe qui ira le plus loin.

Jackpot pour le PSG !

Cette année plus que jamais, les hommes de Luis Enrique ont une chance d'aller au bout. Cela marquerait à la fois l'histoire du football français, mais aussi les comptes du club parisien. Comme l'indique Sportune, la Ligue des champions n'a jamais été aussi lucrative. Une qualification en finale rapportera aux deux heureux 18,5ME (contre 15,5ME la saison passée), et le vainqueur empochera 6,5ME supplémentaires. Une coquette somme pour le Paris Saint-Germain qui cumule déjà 74,67ME garantis depuis le début de la compétition. Le passage à 36 équipes en phase de championnat, ajouté aux deux matchs de barrage disputés par Paris, ont fait monter la note.

En outre, le média ajoute que le Paris Saint-Germain va également empocher environ 45ME grâce au « pilier de valeur » de l'UEFA. Une somme qui mélange les gains des droits TV et le classement au coefficient. En bref, le PSG s'apprête à clôturer une saison à plus de 120ME grâce à la Ligue des champions.