10 millions et un bonus délirant, Ndour quitte le PSG

Tout est bouclé pour le départ de Cher Ndour, qui va définitivement quitter le PSG afin de rejoindre la Fiorentina.

Le Paris Saint-Germain est très productif afin de faire partir ses joueurs indésirables lors de ce mercato hivernal. Après avoir finalisé les départs de Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Juan Bernat ou encore Xavi Simons, le champion de France en titre a bouclé ce samedi la vente définitive de Cher Ndour à la Fiorentina. Prêté au Besiktas Istanbul lors de la première partie de saison, l’international espoirs italien va rejoindre la Viola pour 10 millions d’euros et un pourcentage énorme de 50% à la revente selon Foot Mercato. Dans ce dossier, la Fiorentina a grillé le Torino, qui avait pourtant obtenu l'accord du joueur depuis mercredi.

🚨🟣 Cher Ndour to Fiorentina, here we go! Deal agreed with PSG on permanent move.



Contract until June 2029, arriving in next 24h for medical tests.



👀 One more free loan spot for PSG now as Marco Asensio can leave the club soon.