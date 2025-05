L’Inter plombé par le règlement, le PSG savoure

Dans : Paris FC.

Alors que le Paris Saint-Germain peut se permettre de reposer ses cadres avant la finale de la Ligue des Champions, l’Inter Milan devra lutter jusqu’au bout. Un des possibles scénarios pourrait même obliger les Nerazzurri à enchaîner les matchs rapprochés juste avant d’affronter les Parisiens à Munich.

N’en déplaise à ceux qui l’accusent de fausser le championnat, le Paris Saint-Germain n’alignera pas sa meilleure équipe pour les deux dernières journées. Avant son déplacement chez la lanterne rouge Montpellier, déjà officiellement reléguée en Ligue 2, le champion de France a annoncé les absences de plusieurs cadres ménagés. « En accord avec la direction sportive et le staff technique, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz et Vitinha sont laissés au repos, a informé le club de la capitale. Ils reprendront l’entraînement collectif mercredi prochain. »

L’entraîneur Luis Enrique espère ainsi mettre ses joueurs dans les meilleures conditions avant la finale de la Coupe de France contre Reims le 24 mai, et surtout celle en Ligue des Champions face à l’Inter Milan une semaine plus tard. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour les Nerazzurri qui n’auront pas ce privilège. De son côté, l’actuel deuxième de Serie A compte trois points de retard sur Naples à trois journées de la fin. L’équipe entraînée par Simone Inzaghi affrontera le Torino dimanche, puis la Lazio le dimanche 18 mai et enfin Côme le dimanche 25 mai… sauf dans un cas précis.

L'Inter pourrait enchaîner

En effet, le règlement de la Serie A stipule qu’en cas d’égalité de points après 38 journées, les deux premiers au classement doivent s’affronter lors d’une finale avec possibles tirs au but mais sans prolongation. Cette rencontre décisive entre Naples et l’Inter Milan se jouerait le lundi 26 mai. C’est pourquoi leurs matchs respectifs de la dernière journée seraient avancés au jeudi 22 mai si l’écart entre les deux concurrents ne dépassaient pas trois points au terme de la 37e journée. Autant dire que ce scénario alourdirait le calendrier des Nerazzurri qui, même en cas de sacre rapide des Napolitains, pourraient demander à affronter Côme le jeudi 22 mai pour mieux préparer la finale européenne.

Le calendrier de l’Inter Milan :

Torino - Inter (dimanche 11 mai à 18h)

Inter - Lazio (dimanche 18 mai à 15h)

Côme – Inter (dimanche 25 mai à 15h, ou jeudi 22 mai à 20h45)

Eventuelle finale contre Naples (lundi 26 mai)

PSG - Inter (samedi 31 mai à 21h)