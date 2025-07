Zhegrova à l’OL, c’est le tube de l’été

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat dans un an, Edon Zhegrova va quitter Lille cet été. Une opportunité en or que l’OL ne doit pas laisser passer.

Eblouissant il y a deux ans, Edon Zhegrova a connu une saison 2024-2025 bien moins faste avec Lille. Plombé par les blessures, l’international kosovar a tout de même inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives lors de la première partie de saison avant de disparaître des radars après Noël. En cause, une blessure et une volonté assumée de quitter Lille, qui l’a bloqué au mercato hivernal malgré un intérêt de Naples qui voyait en lui le successeur de Khvicha Kvaratskhelia parti au PSG. Le LOSC n’a désormais plus l’intention de retenir son talentueux gaucher et son départ est acté… reste à savoir où. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont en tout cas pas raté l’information.

Zhegrova fait débat à Lyon

Edon Zhegrova fait grève, le LOSC s'en sépare https://t.co/PNJmb8qU8X — Foot01.com (@Foot01_com) July 16, 2025

Et ils sont nombreux à lancer la propagande ces dernières heures pour voir le club rhodanien tenter l’audacieux coup Edon Zhegrova alors que les départs ont été nombreux à Lyon dans le secteur offensif (Lacazette, Cherki, Almada, en attendant peut-être Fofana). « L’OL a un besoin urgent d’ailier il connaît très bien Fonseca donc pourquoi pas », « OL svp, il faut sauver le soldat Edon »,«@OL là faut envoyer le paquet », « À mon avis Zhegrova ça se débloquera si Malick part… », « OL, il faut foncer! » ou encore « Si aucun club viens taper à la porte le prix va chuter et il sera accessible pour nous » et « Seul espoir serait un échange de joueur pour que ça passe financièrement mais qui pour faire le chemin inverse ? » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où Edon Zhegrova est un vrai sujet de discussion entre les supporters de l’Olympique Lyonnais, même si aucune rumeur n’a pour l’instant lié le joueur kosovar au club rhodanien depuis le début du mercato.

La piste Zhegrova plait en tout cas à une majorité de suiveurs de l’OL, et il reste maintenant à voir si Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean partageront cet enthousiasme ou s’ils passeront leur route sans calculer le gaucher du LOSC.