Zappé par Deschamps, Aouar supplie l’Algérie

Absent des plans du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, Houssem Aouar souhaite changer de nationalité sportive. Le milieu de l’Olympique Lyonnais serait sur le point d’entamer des démarches pour défendre les couleurs de l’Algérie.

Djamel Belmadi a apparemment reçu de bonnes nouvelles. Dans un entretien accordé au site de la Fédération algérienne de football, le sélectionneur des Fennecs a annoncé que sa sélection allait accueillir du renfort dans les prochains mois. « On travaille depuis plusieurs années et on en récolte les fruits aujourd'hui, a confié le technicien. Les discussions sont un peu plus précises et elles tendent vers des décisions qui iront en ce sens. De nouveaux joueurs nous rejoindront peut-être en septembre ou bien en mars,. Il y a un vrai changement, une vraie évolution dans la communication et dans la décision de nous rejoindre. »

🔴 Djamel Belmadi a parle dans son interview d’une arrivée de plusieurs binationaux évoluant en Europe



Les noms qui reviennent sont : Yacine Adli - Rayan Ait Nouri - Houssem Aouar pic.twitter.com/9u9BBVHxRI — 𝙄𝙨𝙝𝙖𝙠 🇩🇿💫 (@Zayack_Dz) June 13, 2022

Djamel Belmadi n’a pas cité de noms. Mais selon La Gazette du Fennec, Houssem Aouar pourrait faire partie des candidats. Rappelons que le milieu de l’Olympique Lyonnais ne compte qu’une sélection en équipe de France, c’était lors d’un match amical contre l’Ukraine (7-1) en 2020. Le Franco-Algérien n’a disputé aucune rencontre officielle avec les Bleus, et reste donc en mesure d’intégrer une nouvelle sélection. C’est d’ailleurs son intention si l’on en croit la source, laquelle affirme que le Gone, sans sollicitation de la part de la FAF, va entamer des démarches auprès de la FIFA pour représenter les Fennecs.

Aouar n'a pas d'avenir en EdF

A croire que le pur produit de l’Olympique Lyonnais a fait une croix sur un éventuel retour en équipe de France. Il faut dire que le sélectionneur tricolore Didier Deschamps ne l’a plus rappelé depuis novembre 2020. Houssem Aouar ne fait plus partie de ses plans, ce qui n’a rien de scandaleux compte tenu de ses performances. Ces derniers mois, l’ancien Bleuet a même perdu sa place de titulaire à Lyon, lui qui ne sera pas retenu pendant ce mercato estival. Ces prochains mois pourraient donc marquer un tournant dans sa carrière en club comme en sélection.