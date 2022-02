Xherdan Shaqiri quitte l'OL, la décision choc !

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Même s’il a un peu retrouvé le sourire après sa belle prestation face à Marseille cette semaine, Xherdan Shaqiri est parti pour quitter l’OL au cours des prochains jours…

C’est un dossier que les supporters lyonnais n’avaient pas vu venir. Mais selon les informations de L’Equipe, Xherdan Shaqiri est bel et bien sur le départ du côté de l’Olympique Lyonnais. Transféré contre un chèque de 6 millions d’euros en provenance de Liverpool lors du dernier mercato estival, le joueur de 30 ans n’envisage plus trop de poursuivre sa carrière chez les Gones. Dans le dur depuis le début de la saison, l'international suisse a eu un petit regain de forme mardi dernier en permettant à son équipe de remporter l’Olympico contre l’OL (2-1). Auteur d’un but et d’une passe décisive sur la pelouse du Groupama Stadium, Shaqiri a donc remis l’OL dans le sens de la marche pour cette deuxième partie de saison. Mais ce n’est pas pour autant que Shaqiri va changer d’avis.

Shaqiri attendu à Chicago pour 6 ME

@XS_11official va rejoindre Chicago.

Merci pour ce but. — David Barbet (@davidbarbet) February 4, 2022

Depuis plusieurs semaines, le milieu offensif explique à son entourage qu’il a envie de quitter la France pour retrouver une place de titulaire dans un autre club, avec la Coupe du Monde 2022 en ligne de mire. En discussions avec le FC Sion lors de la dernière semaine du marché des transferts, Shaqiri va finalement prendre la direction des… États-Unis. En effet, selon le quotidien sportif français, Shaqiri « serait en discussions avancées avec un club de MLS ». Une information confirmée par David Barbet, bien informé sur l'OL et qui précise que Shaqiri va prendre la direction de Chicago. Son but était donc de retrouver du temps de jeu à tout prix, et son match face à l'OM n'aura pas permis d'inverser la tendance à ses yeux. Le Suisse avait en effet été titulaire, mais uniquement en raison d'une véritable hécatombe dans les rangs lyonnais. De son côté, Tom Gobert, journaliste spécialisé sur la Major League Soccer pour divers journaux, précise que ce départ se fera sous la forme d'un transfert. Le montant sera d'environ 6 millions d'euros, même si tout n'est pas encore finalisé entre les deux clubs.

La direction de l’Olympique Lyonnais et Peter Bosz informent avoir accédé à la demande de Xherdan Shaqiri de pouvoir entamer des discussions avec un club de la MLS dans le cadre d’un futur transfert.https://t.co/X1F1sGawDK — Olympique Lyonnais (@OL) February 4, 2022

En tout cas, ce vendredi soir, l’OL a communiqué sur le probable futur transfert de l’attaquant suisse. « La direction de l’Olympique Lyonnais et Peter Bosz informent avoir accédé à la demande de Xherdan Shaqiri de pouvoir entamer des discussions avec un club de la MLS dans le cadre d’un futur transfert. De ce fait, le milieu de terrain international Suisse n’a pas participé à la séance d’entraînement du jour et ne fait pas partie du groupe qui se rendra à Monaco demain soir dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 », a lancé l'OL, qui va donc perdre un attaquant en cours de saison sans avoir la possibilité de le remplacer...