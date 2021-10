Xherdan Shaqiri la recrue fracassante, l'OL l'attend de pied ferme

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet été, l’Olympique Lyonnais a parié sur Xherdan Shaqiri afin de remplacer numériquement Memphis Depay en attaque.

Les profils des deux joueurs n’ont évidemment rien à voir puisque Memphis Depay est un joueur axial tandis que Xherdan Shaqiri a essentiellement évolué sur le côté droit de l’attaque durant sa carrière. Mais le pedigree de l’international suisse, passé par le Bayern Munich et Liverpool, devait permettre à l’OL d’avoir avec Xherdan Shaqiri un nouveau leader d’attaque après le départ de Memphis Depay à Barcelone. Avec un but inscrit depuis le début de la saison, celui qui a contribué à l’élimination de la France avec la Suisse lors de l’Euro peine pour le moment à trouver la bonne carburation sous les couleurs de l’OL.

Shaqiri va devoir monter en puissance, à un moment y'a une concurrence et Cherki doit pouvoir lui prendre la place.

Apres on connait son profil, j'étais pas fan pas ce dont on avait besoin, il a ses qualités (centre frappe) il changera pas.

Ca marque mieux avec Gusto aussi... — Bruno el scout (@Benzema3469) October 3, 2021

Auteur d’un seul but en Ligue 1, Xherdan Shaqiri est à ce jour la déception du mercato selon Gaël Berger, spécialiste de l’Olympique Lyonnais, interrogé par Le Quotidien du Sport. Mais pour le journaliste, il convient de rester patient avec l'ancien de Liverpool qui n’est plus habitué à enchaîner les matchs de cette manière. « La petite déception c’est Shaqiri mais il lui faudra du temps pour trouver son rythme de croisière. Quand cela fait plusieurs saisons que tu joues quelques matches, c’est difficile. Il ne faut pas oublier qu’il n’a pas eu de préparation. Dans son domaine, il faut répéter les efforts. Il faut rapidement qu’il trouve son rythme et qu’il fasse des prestations à la hauteur de son talent. Tout de même, il cherche à faire jouer les autres, il est très collectif. Je ne suis pas inquiet pour lui » juge le journaliste.

View this post on Instagram Une publication partagée par XS (@shaqirixherdan)

Toujours un taulier avec la Suisse

L’histoire d’amour entre Xherdan Shaqiri et l’Olympique Lyonnais aurait pu subir un coup d’accélération brutal ce week-end si le but inscrit par l’international suisse lors du derby à Saint-Etienne avait été validé. Juste avant la mi-temps, l’ex-attaquant de Liverpool et du Bayern Munich avait trompé Etienne Green d’une belle frappe du pied droit. Mais après intervention de l’assistance vidéo, le but inscrit par Xherdan Shaqiri avait été annulé. Mercredi, les images du compte Twitter Stade OL HD ont montré que l’attaquant de l’Olympique Lyonnais était hors-jeu de seulement 10 centimètres. Autant dire que la frustration était donc énorme pour l’OL et pour Xherdan Shaqiri, car un but inscrit dans le plus chaud derby de France entre Lyon et Saint-Etienne aurait permis au Suisse de rentrer plus vite dans les cœurs des supporters rhodaniens.

OL : Shaqiri, 10cm qui ont fait son malheur https://t.co/QpDUW88j07 — Foot01.com (@Foot01_com) October 6, 2021

Ce qui est certain, c’est que Xherdan Shaqiri bénéficie toujours d’une confiance absolue avec la Suisse. Logiquement convoqué pour les matchs de qualification à la Coupe du monde contre l’Irlande du Nord et la Lituanie, l’attaquant de l’OL, pilier de Vladimir Petkovic durant l’Euro, est toujours un cadre. Malgré le départ de l’entraîneur polonais aux Girondins de Bordeaux, Shaqiri fait toujours office de taulier sous la houlette de Murat Yakin, lequel n’oserait pas remettre en cause le statut de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que malgré son temps de jeu faiblard en club, que ce soit à Liverpool ou au Bayern Munich ces dernières années, Xherdan Shaqiri a toujours répondu présent avec la Suisse, que ce soit lors des phases finales des grandes compétitions ou même durant les qualifications. L’attaquant de l’OL s’est notamment spécialisé dans les très jolies buts en phase finale d’Euro ou de Coupe du monde avec la Suisse, bien souvent lorsque personne ne l’attend, parfois de son mauvais pied. Malgré ses débuts poussifs avec Lyon et un contre-coup logique du fait qu’il joue beaucoup, Shaqiri est légitimement appelé à devenir à terme un taulier et un atout offensif majeur pour l’Olympique Lyonnais de Peter Bosz.