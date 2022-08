William Carvalho fait une Dembélé, l’OL pleure

Dans : OL.

Pisté par l’OL lors de ce mercato, William Carvalho n’a aucunement l’intention de quitter le Bétis Séville cet été.

A la recherche d’un milieu défensif pour conclure son mercato en beauté, l’Olympique Lyonnais a longtemps espéré la signature de William Carvalho. Et pour cause, le Portugais était inclus dans les discussions entre le Bétis Séville et l’OL pour Houssem Aouar. Finalement, l’international français va s’engager en faveur de Nottingham Forrest en Premier League. Un transfert qui met définitivement fin aux espoirs de Lyon dans le dossier William Carvalho. Le Portugais n’était de toute façon pas très motivé à l’idée de rejoindre la Ligue 1 cet été. Et pour cause, à l’instar de Moussa Dembélé à Lyon, William Carvalho est en fin de contrat en juin 2023 mais n’a aucunement l’intention de quitter son club lors du mercato estival. Comme indiqué par le site Olympique & Lyonnais, William Carvalho se sent bien au Bétis et en dépit de sa situation contractuelle, il a exprimé au cours des dernières semaines la volonté de rester.

William Carvalho veut rester au Bétis

Journaliste à El Desmarque, Javi Carbonero a confirmé au média lyonnais que William Carvalho souhaitait rester au Bétis et que par conséquent, la piste de l’OL était définitivement refermée. « Le club a besoin de vendre pour équilibrer ses comptes et être en mesure de signer des joueurs dans les limites financières de La Liga. La relation entre Carvalho et le club est toujours bonne malgré cette volonté de vendre. En fait, c'était l'une des clés de la saison dernière, un grand vestiaire et une bonne ambiance. C'est pourquoi aucun d'entre eux ne veut quitter le Betis. Ils aiment tous beaucoup Manuel Pellegrini et ils ont connu deux années de succès sportif » a expliqué le journaliste andalou, pour qui William Carvalho est donc dans une situation très similaire à celle de Moussa Dembélé. Ce qui n’arrange pas vraiment l’OL, qui voyait en William Carvalho son potentiel titulaire au poste de sentinelle pour la saison à venir.