Walid Acherchour n’attend rien de l’OL

Par Corentin Facy

L’OL a retrouvé une stabilité financière acceptable cet été grâce au gros travail effectué par Michele Kang, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger. L’effectif a toutefois perdu en standing sur le plan sportif.

Co-leader de Ligue 1 à égalité avec le Paris Saint-Germain après trois journées, l’Olympique Lyonnais réalise un début de saison idéal. Personne ne pouvait s’y attendre après l’été chaotique des Gones, longtemps menacés de relégation et qui ont finalement sauvé leur place dans l’élite au prix d’un impressionnant dégraissage. Le club rhodanien a vendu pour plus de 100 millions d’euros et a divisé sa masse salariale par deux en se séparant de joueurs tels que Perri, Cherki, Lacazette, Thiago Almada, Veretout, Caleta-Car ou encore Mikautadze. Financièrement, l’OL est de nouveau sain et peut espérer des jours meilleurs dans les années à venir comme l’a souligné Matthieu Louis-Jean en conférence de presse ce mercredi.

Sur le plan sportif en revanche, inutile de fixer des objectifs trop élevés à Lyon. C’est en tout cas l’avis de Walid Acherchour, bienveillant avec la nouvelle direction lyonnaise mais qui estime que décrocher un top 4 avec cet effectif serait un pur miracle de la part de Paulo Fonseca. « J’ai l’impression que la compétence est revenue du côté de l’Olympique Lyonnais avec Michele Kang, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger. Même si moi j’ai critiqué leur dernier jour du mercato. Pour moi, c’est une saison bonus pour l’OL avec la volonté d’assainir les comptes sur le plan financier. Si Lyon peut aller le plus haut possible en Ligue 1, c’est très bien » a d'abord lancé sur RMC Walid Acherchour au sujet du club de la capitale des Gaules, avant de poursuivre.

Walid Acherchour pointe les manques de l'effectif

« Mais par rapport à leur effectif, à leurs manques offensivement et même par rapport à leur densité d’effectif, je n’ai pas la même exigence que sur d’autres clubs. Tu es dans une saison avec l’Europa League à jouer avec des joueurs qu’on ne connaissait même pas il y a deux semaines, il n’y a aucune profondeur de banc. L’OL peut aussi être sujet à une blessure d’un Fofana ou d’un Tolisso. Quand je compare à l’OM, Lille, Monaco ou Strasbourg, je dis que si Fonseca fait un podium, c’est un exploit » a lancé le consultant, pour qui l’OL a de gros manques au sein de son effectif, et a part conséquent peu de chances de jouer le podium cette saison. Reste que pour l’instant, Paulo Fonseca se débrouille très bien avec ce qu’il a de disponible en magasin. Rien ne dit que cette très bonne passe ne durera pas, même si l’enchaînement des matchs avec l’Europa League à disputer risque de compliquer les choses pour l’entraîneur portugais cet automne.